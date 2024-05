Parodia. 17-krotny mistrz NBA zwolnił trenera... przez telefon

Los Angeles Lakers odpadli w pierwszej rundzie play-offów i jednocześnie zakończyli już rywalizację w tym sezonie. Zespół ze stanu Kalifornia przegrał 1:4 w serii w pierwszej rundzie z Denver Nuggets, a więc aktualnym mistrzem NBA. Warto dodać, że ta sama drużyna pokonała Lakersów w poprzednim sezonie w finale Konferencji Zachodniej. Teraz też nie wiadomo, czy w nowym sezonie w barwach Lakers będzie występować LeBron James. Na sporo przed startem kolejnego sezonu w zespole z Los Angeles dochodzi do ważnych zmian.

Lakers zmienia trenera po dwóch latach. Zwolnienie przez... telefon

Trenerem Lakers nie jest już Darvin Ham. Klub poinformował o tej zmianie w oficjalnym komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych. "Bardzo doceniamy wysiłki Darvina i uznajemy wiele osiągnięć, które pojawiły się w ostatnich dwóch sezonach. Chcemy mu podziękować za poświęcenie i pozytywne nastawienie. Choć była to trudna decyzja, to było to najlepsze możliwe rozwiązanie po pełnym podsumowaniu sezonu" - poinformował Rob Pelinka, dyrektor generalny Lakers. Jak doszło do zwolnienia trenera?

Adrian Wojnarowski z ESPN podał, że Pelinka poinformował Hama o decyzji podczas rozmowy telefonicznej. W poprzednim sezonie Ham dotarł z Lakers do finału Konferencji Zachodniej i wygrał 47 meczów w sezonie. "Następca Hama najpewniej będzie miał szansę skorzystać z tego, że Lakers ma do wykorzystania duży kapitał w drafcie" - podaje Wojnarowski. Dodatkowo Matt Williams z ESPN podał, że Ham był pierwszym trenerem Lakers od Phila Jacksona w 2011 r., który dotarł do play-offów i nie powtórzył tego w kolejnym sezonie.

Na razie nie jest znany nowy trener Lakers, ale media rozpisują się na temat potencjalnych następców Hama. Jednym z kandydatów jest Tyronn Lue, który ma ważny kontrakt z Los Angeles Clippers do końca przyszłego sezonu. Lue zna się też z LeBronem, a portal probasket.pl zauważa, że "LeBron kilkukrotnie chwalił Lue za jego warsztat trenerski". Drugim kandydatem jest JJ Reddick, z którym James prowadzi podcast i którym interesuje się też Charlotte Hornets. Dave McMenamin z ESPN podawał na początku maja, że na liście Lakers ma być około dwunastu kandydatów.

