Klęska siedmiokrotnych mistrzów NBA. Nie zagrają nawet w play-off

Siedmiokrotni mistrzowie NBA (ostatni raz dwa lata temu) - Golden State Warriors ten sezon mieli bardzo słaby. Rundę zasadniczą zakończyli bilansem: 46 zwycięstw i 36 porażek i zajęli dopiero dziesiąte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. W efekcie musieli walczyć w turnieju play-in o awans do fazy play-off. W dodatku z racji, że mieli gorszy bilans bezpośrednich meczów z dziewiątym Sacramento Kings (też bilans: 46-36), to w starciu, w którym przegrywający odpadał z turnieju, musieli zagrać na wyjeździe.

Warriors zawiedli. Sezon się dla nich skończył

Warriors w Sacramento zagrali bardzo słabo. Całkowicie zawiódł Klay Thompson, który spudłował wszystkie dziesięć rzutów i nie zdobył punktu! Najskuteczniejszy był Stephen Curry, ale zdobył jak na jego możliwości tylko 22 punkty i miał sześć strat.

Gospodarze byli dużo lepsi w rzutach za trzy punkty. Trafili aż osiemnaście razy (przy 46 proc. skuteczności), a rywale tylko dziesięć (31,3 skuteczność).

Kings odnieśli najwyższe zwycięstwo z Warriors od lutego 2006 roku! Zrewanżowali się rywalom za porażkę w siódmym meczu przed własną publicznością w I rundzie play-off w ubiegłym sezonie.

Teraz Kings zmierzą się na wyjeździe z New Orleans Pelicans. Stawką będzie numer 8. w play-off i starcie w I rundzie z drużyną Oklahoma City Thunder.

W drugim meczu turnieju play-in o awans do fazy play-off New Orleans Pelicans przegrali u siebie z Los Angeles Lakers 106:110. W efekcie to Lakers zagrają w I rundzie play-off z obrońcą trofeum - Denver Nuggets.

Pary play-off NBA (rywalizacja do czterech zwycięstw)

Konferencja Wschodnia:

Boston Celtics (1. po fazie zasadniczej) - 76ers/Heat/Bulls/Hawks,

New York Knicks (2.) - zwycięzca meczu w play-in: Philadelphia 76ers (7.) - Miami Heat (8.),

Milwaukee Bucks (3.) - Indiana Pacers (6.),

Cleveland Cavaliers (4.) - Orlando Magic (5.).

Konferencja Zachodnia: