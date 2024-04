Marcin Gortat znów na parkiecie. Tym razem jako trener. Wielkie zainteresowanie

"Szykuje się epicki Gortat Camp w Łodzi!" – napisał w poniedziałek na Twitterze Maciej Zieliński, były reprezentant Polski. I rzeczywiście było "epicko". W łódzkiej Atlas Arenie – pod okiem Zielińskiego, Marcina Gortata i innych wielkich postaci polskiej koszykówki – trenowało ponad 150 dzieci.

To już siedemnasta edycja "Gortat Campu". Marcin Gortat, weteran NBA i były reprezentant Polski, zaprasza do zajęć młode koszykarki i koszykarzy w wieku 9-13 lat. Główną nagrodą dla czworga MVP, czyli najzdolniejszych zawodników każdego z treningów, jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych na mecz NBA. Ale najważniejszy cel to zarażanie miłością i pasją do koszykówki.

Marcin Gortat: Campy zapewniają się w parę godzin

W tym roku Gortat i jego team odwiedzili już Sosnowiec, Zgierz, oraz – w poniedziałek – Łódź. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 8 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak słyszymy od organizatorów, zainteresowanie – mimo że impreza odbywa się już od 2008 r. – nie słabnie. A wręcz przeciwnie – w tym roku odebrano rekordową liczbę zgłoszeń.

– Jesteśmy ekspertami, robimy to na bardzo wysokim poziomie. W tym roku dodaliśmy nowe testy, które po części mamy zaciągnięte z ministerstwa sportu. Mamy nadzieję, że do tego dwudziestego, "epickiego" campu dociągniemy – mówił Marcin Gortat cytowany przez "Radio Łódź". Przy okazji były gracz dodał, że dzieci już nie rozpoznają go jako byłego koszykarza. – To bardziej rodzice znają Gortata i oglądali mecze. Ale jest fajnie, dalej campy w przeciągu paru godzin się zapełniają – dodał.

Tradycyjnie do grona sztabu trenerskiego Marcin Gortat zaprosił wybitnych koszykarzy i koszykarki, wśród nich Macieja Zielińskiego, ale także Adama Waczyńskiego, Roberta Skibniewskiego, czy Ewelinę Kobryn. Nagrody MVP zdobyli zaś Jacek Karwath (w Sosnowcu), Maja Pilch (w Zgierzu) i Julian Kubiak (w Łodzi).

Patronat nad imprezą po raz kolejny objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.