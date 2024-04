Amerykanie odpalili prawdziwą bombę. LeBron wraca na igrzyska! Poprowadzi Dream Team

Stany Zjednoczone to absolutna koszykarska potęga, która ostatnio nieco się zachwiała. Co prawda zdobyła olimpijskie złoto w Tokio, ale dwa ostatnie turnieje o mistrzostwo świata zakończyła bez medalu (siódme miejsce w 2019 r. i czwarta pozycja przed rokiem).

Po zeszłorocznym niepowodzeniu Amerykanie ogłosili pełną mobilizację na igrzyska w Paryżu. Kolejne gwiazdy NBA z LeBronem Jamesem na czele zapowiadały chęć reprezentowania kraju na najbardziej prestiżowej imprezie (w USA mistrzostwa świata traktowane są z przymrużeniem oka). Ich celem będzie oczywiście zdobycie złota, a co za tym idzie podtrzymanie statusu koszykarskiego hegemona.

Wygląda na to, że na zapowiedziach się nie skończyło. Świetnie poinformowany dziennikarz Adrian Wojnarowski ogłosił, którzy zawodnicy znajdą się w składzie na igrzyska. Na niekompletnej liście (11 z 12 nazwisk) znaleźli się m.in. LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant czy Joel Embiid, który wybrał Amerykę kosztem Kamerunu (stamtąd pochodzi) oraz Francji (posiada paszport tego kraju). Można zatem mówić o kolejnym Dream Teamie, jaki Stany Zjednoczone wyślą na igrzyska.

Koszykarze, którzy mają zostać powołani do reprezentacji USA na igrzyska olimpijskie w Paryżu:

Bam Adebayo (Miami Heat)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

12. zawodnik na razie nie jest znany

Z tej listy na zeszłorocznych, nieudanych MŚ byli tylko Edwards oraz Haliburton. Embiid jeszcze nie zaliczył debiutu, a dla pozostałych ośmiu zawodników byłby to powrót do drużyny narodowej. James, którego zabrakło w Rio i Tokio, oraz Durant mają szansę zagrać na czwartych igrzyskach. Drugi z nich mógłby nawet zostać samodzielnym rekordzistą pod względem złotych medali (ma trzy, tyle samo co Carmelo Anthony). Natomiast dla Curry'ego byłby to pierwszy olimpijski występ.

W Paryżu najgroźniejszymi rywalami Amerykanów powinni być gospodarze oraz medaliści ostatnich MŚ - Niemcy, Kanadyjczycy oraz Serbowie. To właśnie z tymi ostatnimi, w składzie których powinien znaleźć się Nikola Jokić, USA rozegrają swój pierwszy mecz (28 lipca). Na igrzyskach mogą wystąpić również Polacy, o ile wygrają turniej kwalifikacyjny w Walencji (2-7 lipca).