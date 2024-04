Sensacyjne wieści ws. LeBrona Jamesa! To może być koniec epoki

39-letni LeBron James, jeden z najlepszych koszykarzy w historii, ma ważny kontrakt z Los Angeles Lakers do końca tego sezonu z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Umowa jest tak skonstruowana, że to koszykarz musiałby zadecydować, czy chce zostać przez kolejny rok na tych samych warunkach. Jeśli nie, to latem będzie wolnym agentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

LeBron James może opuścić zespół

Gdyby James zdecydował się aktywować klauzulę, to zarobiłby 51 mln dolarów za najbliższy sezon. Może jednak zakończyć grę dla Lakers i od lata tego roku pozostać bez klubu.

Brian Windhorst z ESPN twierdzi, że James chciałby zostać w słynnej drużynie z Kalifornii, ale bardziej na swoich warunkach. Chciałby otrzymać dużo wyższy kontrakt, niż ma obecnie w Los Angeles. Mowa jest o kwocie aż 60 mln dol. rocznie. Do tego nowa umowa miałaby zapewnić Jamesowi możliwość decydowania o swoim transferze i byciu częścią ewentualnej wymiany z innym zespołem.

- To będzie jeszcze większe niż umowa, którą ma teraz. To, czy Lakers zechcą dać mu trzyletni kontrakt i zapłacić 60 milionów dolarów za sezon, gdy będzie miał 42 lata, to już inna dyskusja. Nowy kontrakt jest dla niego jedyną opcją, żeby mieć w umowie klauzulę transferową. Jeśli przedłuży obecny kontrakt, albo skorzysta z opcji w kontrakcie, nie będzie miał tej klauzuli - mówił amerykański dziennikarz.

Według Windhorsta bardziej prawdopodobne jest odejście Jamesa z Lakers. Swoją przyszłość koszykarz ma uzależniać od tego, który zespół wybierze jego syna w tegorocznym drafcie. 39-letni skrzydłowy nie ukrywał, że jego marzeniem jest wspólna gra z Bronnym na parkietach NBA. Bronny James ma zaledwie 19 lat.

LeBron James zdobył z Lakers jedno mistrzostwo NBA - w 2020 r. W tym roku zespół wciąż walczy o play-off. Wszystko wskazuje na to, że zagra w fazie play-in, która jest dodatkową rundą eliminacyjną dla drużyn z miejsc 7-10 w obu konferencjach.