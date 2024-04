Fatalne wieści ws. Sochana. To może być koniec

Jeremy Sochan był nie do zdarcia i od początku sezonu nie opuścił żadnego z 74 spotkań San Antonio Spurs w NBA. Wyjątkowa seria dobiegła końca w przegranym meczu z Golden State Warriors. Absencja Polaka była spowodowana problemami zdrowotnymi, które według "San Antonio Express-News" mogą wykluczyć go z gry nawet do końca sezonu. To byłaby niepokojąca wiadomość również w kontekście zapowiadanego występu Sochana w reprezentacji Polski.

3 REUTERS / Daniel Dunn-USA TODAY Sports Otwórz galerię Na Gazeta.pl