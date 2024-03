Marcin Gortat od pięciu lat jest już na sportowej emeryturze. Nie zamierza jednak wycofywać się z życia publicznego. Chętnie komentuje bieżące wydarzenia. Niekiedy zabiera nawet głos na tematy polityczne. Tym razem za jego sprawą znów zrobiło się gorąco. Jeden z użytkowników portalu X przypomniał wywiad z byłym koszykarzem z 2023 roku.

Przypomnieli słowa Gortata. Dziennikarz odpowiedział

Wydawać by się mogło, że Gortat, który ma za sobą bogatą karierę zawodniczą, będzie idealnym ambasadorem polskiej koszykówki. Zwłaszcza że basket zdaje się być dyscypliną potrzebującą większej uwagi i promocji. Jeden z kibiców przypomniał słowa łodzianina traktujące o polskiej lidze koszykarskiej. Wypowiedź, choć pochodzi z poprzedniego roku, wywołała niemałą dyskusję.

- Dzisiaj więcej się usłyszy o różnego rodzaju aferach w Polskim Związku Koszykówki, czy ogółem polskiej lidze, niż tak naprawdę o jakichkolwiek sukcesach. Człowiek, który potencjalnie myśli o tym, żeby przyjść na Polską Ligę Koszykówki, to musi zadać sobie pytanie: co by tam chciał zobaczyć? Czy w NBA idąc na taki mecz zobaczysz show, zobaczysz dobrze grającą drużynę albo zobaczysz jakiegoś mega zawodnika, idola, którego chcesz podziwiać, oglądać i chcesz go zobaczyć na żywo? Dzisiaj żadnego z tych trzech aspektów nie widzę w Polskiej Ligi Koszykówki. Nie mówię, że tak nie może być. To jest kwestia ciężkiej, ciężkiej pracy - to jego słowa z rozmowy z Interią w 2023 roku.

Jeden z kibiców koszykówki przypomniał je na portalu X i opatrzył wymownym opisem. Na wypowiedź zareagował... Adam Romański, dziennikarz Polsatu Sport, który od lat jest sprawozdawcą przy okazji meczów PLK. Nie gryzł się w język.

- Paskudne to szczucie na Polską Ligę Koszykówki. Staram się to omijać za każdym razem, ale po co to robić? Przecież ktoś tego słucha... Kto zyskuje? Tym bardziej że to nieprawda - napisał.

Jednocześnie zaprosił Gortata do... obejrzenia transmisji meczu Czarni Sosnowiec - Anwil Włocławek. Zapewnił, że słynny koszykarz w tym spotkaniu zobaczy wszystkie trzy aspekty, na których brak narzekał w rozmowie z Interią. Romański nie doczekał się odpowiedzi.