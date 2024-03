"Rzut roku, rzut dekady"! Nierealne. Jak on to zrobił [WIDEO]

Nando De Colo skradł show w meczu Euroligi pomiędzy jego LDLC ASVEL Villeurbanne a AS Monaco. Francuski koszykarz został sfaulowany na własnej połowie i zdecydował się na oddanie rzutu, który miał minimalne szanse na powodzenie. Po chwili piłka wpadła jednak do kosza, a w hali zapanowało istne szaleństwo. Jakby tego było mało, po chwili De Colo wycisnął z tej akcji jeszcze więcej. Mimo to jego drużyna zakończyła to spotkanie mocno niepocieszona.

