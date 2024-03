Znaleziono ciało 20-letniego koszykarza. Zaginął w sylwestra

Anton Petuchow był jednym z najbardziej utalentowanych rosyjskich koszykarzy. Od lata 2023 roku grał dla BC Barnaul. Wcześniej reprezentował barwy CSKA Moskwa. W 2021 roku został nawet mistrzem Zjednoczonej Ligi Młodzieżowej VTB. W nocy z 30 na 31 grudnia doszło jednak do ogromnej tragedii. 20-latek wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Przez prawie trzy miesiące trwały poszukiwania. W końcu odnaleziono ciało koszykarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski ujawnia, co zmienił w nowym roku. "Wiedziałem, że muszę to zrobić"

Anton Petuchow nie żyje. Tragiczna śmierć młodego koszykarza

Petuchow zaginął w Krasnojarsku w pobliżu jednego z mostów nad rzeką Jenisej. Spekulowano, że młody zawodnik mógł spaść do wody. Potwierdziły to później nagrania z kamer. Policja wydała nawet specjalne oświadczenie, w którym poinformowała, że faktycznie doszło do tragedii. Nie ujawniła jednak, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy brały w tym udział osoby trzecie.

"Trwają poszukiwania. Obecnie planowane jest przeszukanie dna, jak i powierzchni rzeki oraz pobliskiego kanału, w rejonie którego doszło do tragedii" - pisali na początku stycznia dziennikarze vprognoze.ru. W poszukiwania zaangażowało się wiele osób.

I w końcu przyniosły one efekt. We wtorkowy poranek znaleziono zwłoki w pobliżu wsi Chastoostrowskoje w powiecie jemeljanowskim. Jak donosi kurir.rs, na początku policja poinformowała o odnalezieniu ciała, ale nie ujawniła danych zmarłego. Dopiero po kilku godzinach potwierdziła, że to Petuchow.

Były klub Petuchowa reaguje na jego śmierć

Do sprawy odniósł się też oficjalny profil CSKA Moskwa na X. "Klub w imieniu zawodników, trenerów, pracowników i kibiców składa głębokie wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom skrzydłowego BC Barnaul Antona Petuchowa, który tragicznie zginął w Krasnojarsku" - czytamy.