Jeremy Sochan rozegrał wielki mecz. Sensacja na oczach najważniejszych osób

- Łukasz Koszarek i Rafał Juć lecą w czwartek do Stanów. Tam mają obejrzeć dwa mecze Brandina Podziemskiego. Rozmawiać z nim i przedstawiać mu koncepcję tego, jak reprezentacja wygląda, jaką widzieliby dla niego rolę - mówił redaktor naczelny Sport.pl. Łukasz Cegliński w magazynie Sport.pl Live. Polska delegacja miała namawiać Podziemskiego do gry w reprezentacji i przy okazji spotkać z Jeremym Sochanem oraz obejrzeć konfrontację obu zawodników.

"Polski mecz" w NBA dla Jeremy'ego Sochana. San Antonio Spurs lepsi od Golden State Warriors

Do konfrontacji Sochana z Podziemskim doszło w nocy z soboty 9 na niedzielę 10 marca. Przed rozpoczęciem spotkania wiadomo było, że San Antonio Spurs stracili już nawet matematyczne szanse na awans do play-offów i zwycięstwo nie było im potrzebne. Do tego odpoczywał ich najlepszy zawodnik Victor Wembanyama. Z kolei Golden State Warriors na własnym boisku musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Stephena Curry'ego i nadal musieli wygrywać, by zostać w walce play-offy.

Spotkanie potoczyło się jednak dość zaskakująco, bo to Spurs w pierwszej kwarcie uzyskali pięciopunktową przewagę, a do przerwy zdołali powiększyć ją do aż 19 punktów. Po przerwie Warriors próbowali obrabiać i w dwóch kwartach zdobyli więcej "oczek" od rywali, ale dość niespodziewanie przegrali mecz 113:126.

Do wygranej Spurs spory wkład miał Jeremy Sochan. 20-latek spędził na parkiecie tylko 24 minuty, ale zdążył zanotować 20 punktów na 50-procentowej skuteczności z gry, pięć zbiórek i jedną asystę. Do tego miał też jeden blok i trzy straty, a zagrał w takim wymiarze czasowym, dlatego że popełnił pięć fauli. Wynik 20-latka był drugim najlepszym w całym zespole.

Gorzej spisał się Podziemski, który na parkiecie spędził 31 minut. W tym czasie zaliczył osiem punktów, sześć zbiórek i siedem asyst. Tylko dwa razy na siedem prób trafił z gry, miał jeden blok i jeden przechwyt, po którym zaprezentował szybki kontratak i efektowy wsad.

Po "polskim meczu" Spurs nadal są najgorszą drużyną Konferencji Zachodniej i zajmują 15. miejsce w tabeli z bilansem 14 wygranych i 50 porażek. Z kolei Warriors są na 10. lokacie z bilansem 33 wygranych i 30 porażek, więc wciąż nie mają zapewnionego miejsca w play-offach. Dla Polaków ważne jest, czy delegacja z Łukaszem Koszarkiem na czele namówi Sochana i Podziemskiego do występu na igrzyskach olimpijskich.