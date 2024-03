Przyłapali LeBrona Jamesa na trybunach. I to w jakim towarzystwie. Żona nie będzie zadowolona

W miniony weekend LeBron James po raz kolejny zapisał się w historii NBA. Stało się to w meczu z mistrzami ligi Denver Nuggets, w którym przebił magiczną barierę punktową. W tym spotkaniu zdobył 26 punktów, zanotował cztery zbiórki oraz dziewięć asysty. Dwa dni później ponownie wyszedł na parkiet. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego jego drużyna Los Angeles Lakers pokonała Oklahoma City Thunder 116:104, a James zakończył to starcie z dorobkiem 19 pkt.

Z kolei LeBron James o czwartkowym występie przeciwko Sacramento Kings będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Nie dość, że jego ekipa przegrała (130:12), to jeszcze Amerykanin nie dokończył tego spotkania z powodu kontuzji stopy. Na jego twarzy pojawił się grymas bólu.

Właścicielka LA Lakers podrywa LeBrona Jamesa

W związku z tym 39-latek nie zagrał w sobotnim meczu NBA z Sacramento Kings (123:122). Mimo to Amerykanin pojawił się na trybunach Crypto.com Arena, by dopingować swoich kolegów. Ale nie był sam. Media społecznościowe obiegł film, na którym widać legendarnego koszykarza w towarzystwie właścicielki Los Angeles Lakers, Jeanie Buss i Lindy Rambis. Panie szybko skróciły dystans do koszykarza. W pewnym momencie Jeanie Buss przesadziła i zaczęła przytulać Amerykanina.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że James ma żonę! Jego wybranką jest Savannah Brinson, którą poślubił w 2013 roku. Wideo podbiło sieć. Na ten moment film wyświetliło ponad 2,9 milionów użytkowników. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "James jest ofiarą", "Dlaczego ona leży na jego ramieniu?", "Śpi na nim jak na kanapie" - czytamy.

LeBron James to postać, której fanom przedstawiać nie trzeba. 39-latek ma na swoim koncie cztery mistrzostwa NBA (2012, 2013, 2016, 2020), a także dwa złota olimpijskie z kadrą (2008, 2012). Poza graniem w Los Angeles Lakers w trakcie kariery reprezentował także barwy Cleveland Cavaliers oraz Miami Heart.

Sezon 2023/2024 jest dla Los Angeles Lakers daleki od oczekiwań. Aktualnie zajmują dziewiąte miejsce w Konferencji Zachodniej. Ich występ w turnieju play-in jest raczej niezagrożony, ale jako dziewiąta drużyna nie będą mogli sobie pozwolić w nim na błąd.