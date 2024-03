Koszykarze Denver Nuggets w ubiegłym sezonie sięgnęli po pierwsze w historii klubu mistrzostwo NBA. W finałowym starciu pokonali Miami Heat 4:1. Najważniejszą postacią Nuggets był znakomity Serb Nikola Jokić, który został wybrany MVP finałów.

Cały świat zobaczył, jak się zabawiali. "Usuńcie ten film"

Świetnie grał również Kanadyjczyk Jamal Murray, jeden z najlepszych rozgrywających NBA. W 65 spotkaniach fazy zasadniczej zdobywał średnio 20 punktów na mecz, miał 6,2 asyst i rzucał z 35,5 proc. skutecznością. Teraz Murray też spisuje się bardzo dobrze i co ciekawe - ma niemal identyczne statystyki - zdobywa średnio 20,5 punktu, ma 6,3 asyst i trafia z 37 proc. skutecznością.

Murray musiał w tym sezonie opuścić aż szesnaście spotkań z powodu kontuzji (wystąpił w 44 z 60). Mimo to dużą niespodzianką było, że został pominięty w nominacjach do Meczu Gwiazd NBA.

- Mój brak w All Star Game daje mi dodatkową motywację. W lidze jest jednak wielu zawodników, którzy powinni zagrać w All Star Game, a dotychczas nie zagrali - np. De’Aaron Martez Fox czy Trae Young. Myślę, że widzieliście, że gram na całkiem wysokim poziomie przeciwko zawodnikom, którzy są w meczu gwiazd. Staram się wychodzić na boisko i nie brać sobie tego do serca - powiedział Murray.

Koszykarz miał w swojej karierze jednak mocniejsze ciosy. Dla Kanadyjczyka ostatnie lata nie było łatwe, bo w 2021 roku doznał kontuzji więzadła krzyżowego. Jakby tego było mało, to rok wcześniej stał się ofiarą ataku hakerów.

- W relacji na jego Instagramie pojawiło się wideo z nim i jego ówczesną partnerką Harper Hempel w roli głównej. Para nie ujawniała związku w mediach społecznościowych i stało się to w fatalny sposób. Chodziło o film, na którym widać parę uprawiającą seks - pisał Sport.pl.

Murray szybko przeprosił za tę sytuację i usunął konto na Instagramie. - Chciałbym przeprosić moich fanów. Moje konto zostało zhakowane i pracuję, by je odzyskać. Dziękuję - napisał na Twitterze. Hempel dodawała: "Proszę, usuńcie ten film".

Nagranie zniknęło z sieci, ale i tak było nielegalnie rozpowszechniane.

- Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wszyscy popełniamy błędy. To nasza prywatna sprawa i należy przestać rozpowszechniać to wideo. Niestety na profilu Jamala pojawił się film, na którym jestem i chciałam przeprosić wszystkich fanów. W szczególności dzieci i osoby urażone. Był to atak hakerów" - dodała Hempel na ówczesnym koncie na Instagramie. Teraz ma nowe.

Oboje byli obrażani na swoich spotkaniach - Murray w NBA, a grająca w siatkówkę Hempel na Uniwersytecie Kentucky. Koszykarz w jednym ze spotkań po tym, jak obraził go kibic, niemal wdał się w bójkę, ale zatrzymali go koledzy.

Hempel też jest związana z koszykówką. Jej ojciec Richard Hempel jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym eCoach Sports, platformy oferującej porady trenerskie online i zajęcia prowadzone przez trenerów NBA.

Już w ubiegłym roku zagraniczne media spekulowały, że para się rozstała. Z drugiej strony w styczniu tego roku pojawiła się inna opinia.

- Ich związek został poddany publicznej analizie, podsycając pogłoski o potencjalnym rozstaniu. Jednak jak dotąd żaden oficjalny komunikat nie potwierdza tych spekulacji - pisał "Pinkvilla.com".

Nuggets w tym sezonie zaciekle walczą o wygranie Konferencji Zachodniej. Mają bilans 41 zwycięstw i 19 porażek i zajmują trzecie miejsce. Prowadzi Minnesota Timberwolves (42-17), a drugie miejsce zajmuje Oklahoma City Thunder (41-18). Tuż za Nuggets są Clippers (37-20).