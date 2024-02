Kapitan reprezentacji ma już dość. Chodzi o Doncicia. "Opluwanie zawodników"

Słowenia to jedna z najlepszych koszykarskich drużyn Europy. W 2017 r. Słoweńcy zdobyli tytuł mistrzów Europy, a cztery lata później na igrzyskach olimpijskich w Tokio otarli się o medal, zajmując czwarte miejsce.

Słowenii nie udał się za to ostatni Eurobasket, gdzie niespodziewanie zajęła dopiero szóste miejsce. Słoweńcy sensacyjnie przegrali w ćwierćfinale z Polską (87:90), która ostatecznie zajęła czwartą pozycję na tamtym turnieju.

Drużyna Aleksandra Sekulicia dobrze rozpoczęła eliminacje do kolejnych mistrzostw Europy, które w 2025 r. zorganizują wspólnie Cypr, Finlandia, Polska oraz Łotwa. Słoweńcy wygrali kolejno z Ukrainą (87:73) oraz Izraelem (88:79).

W obu spotkaniach zespół Sekulicia musiał sobie radzić bez swojego lidera i gwiazdy światowego basketu - Luki Doncicia. Zawodnik Dallas Mavericks, tak samo jak inne gwiazdy NBA, nie brał udziału w pierwszych spotkaniach eliminacji z powodu trwającego sezonu klubowego.

Mimo dwóch zwycięstw reprezentacji Słowenii pod nieobecność Doncicia tamtejsze media wciąż rozprawiały o zawodniku Dallas Mavericks. To nie spodobało się kapitanowi słoweńskiej kadry - Klemenowi Prepeliciowi - który publicznie skrytykował dziennikarzy i ich podejście.

"Ile można o nim słuchać?"

- Tylko Luka, Luka i Luka... Zawsze mówicie o tym, że go nie ma i dlaczego go nie ma. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez niego nie mielibyśmy szans rywalizować na najwyższym poziomie. Ale ile można o nim słuchać? To jak opluwanie innych kadrowiczów - powiedział Prepelić.

- Dokładnie bez tych chłopaków nie zobaczylibyście Luki na żadnym wielkim turnieju. Tych 11 czy 12 zawodników, którzy są w kadrze bez względu na okoliczności, zasługuje na więcej szacunku ze strony naszych fanów. Zawsze powtarzam, że nasi kibice są najlepsi na świecie, ale mam już dość - dodał.

- To ciągłe gadanie o Donciciu nie jest w porządku. Reszta chłopaków ma prawo czuć się lekceważona. Wcale się nie dziwię, że spora część z nich myśli o tym, by zakończyć karierę w reprezentacji - zakończył Prepelić.

Dzięki wspaniałej formie Doncicia Słoweńcy zdobyli wspomniane mistrzostwo Europy i zajęli czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich. Gwiazdor NBA grał jednak na ostatnim Eurobaskecie, gdzie zawiódł w meczu z Polską i zeszłorocznych mistrzostwach świata, gdzie Słowenia zajęła dopiero 8. miejsce.