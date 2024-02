Kuriozalny rzut Polaka w meczu el. ME. Komentatorowi wyrwał się odgłos zażenowania [WIDEO]

Polscy koszykarze w poniedziałkowy wieczór zawiedli na całej linii swoich kibiców w meczu eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni przegrali sensacyjnie przed własną publicznością z 30. drużyną światowego rankingu - Macedonią Północną aż 71:96. - Powiedzieć, że Polacy w meczu z Macedonią Płn. zagrali żenująco słabo, to nie powiedzieć nic. W meczu, który mieli wygrać - i to wygrać przekonująco - skompromitowali się, przegrywając 71:96. O awans na mistrzostwa Europy martwić się nie muszą, ale po poniedziałkowym meczu w Sosnowcu włos jeży się na głowie - pisał Piotr Wesołowicz, dziennikarz Sport.pl.

Kuriozalna wpadka Aleksandry Dziewy w meczu Polska - Macedonia Północna

Polscy koszykarze mieli w tym spotkaniu olbrzymi problem ze skutecznością. Z gry trafiali z 38,1 proc. skutecznością (rywale 52,9 proc.). Katastrofalnie spisywali się w rzutach za trzy punkty (7/33 i 21,2 proc., a długo było tylko 10 proc.!).

Polacy dobrze rzucali za to z linii rzutów wolnych. Trafili 16 z 20 takich rzutów i mieli 80 proc. skuteczność. I w tym elemencie przytrafiła im się jednak wielka wpadka. Była ona w połowie czwartej kwarty. Wtedy na linii rzutów wolnych stanął Aleksander Dziewa, a Polacy przegrywali aż 59:81!

26-letni zawodnik Hamburga Towers rzucił tak, że piłka nawet nie doleciała do obręczy! Otarła się tylko o siatkę. "Oj" - skwitował tę wpadkę komentator TVP Sport.

Dziewa zdobył w poniedziałkowym meczu tylko jeden punkt. Najwięcej zdobył Michał Michalak - 20.

Polacy po tej porażce zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Mają dwie porażki w dwóch spotkaniach. Teraz Biało-Czerwoni zagrają dwa spotkania w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich (3 lipca rywalem będą Bahamy, a cztery dni później Finlandia).

Najgorszy mecz od lat, sensacyjna klęska Polski. "Zagraliśmy tragicznie"

- Bardzo ciężko jest zbudować coś pozytywnego, ale bardzo łatwo jest to zrujnować - mówił przed meczami z Litwą i Macedonią Północną trener reprezentacji koszykarzy Igor Milicić. Polacy, czwarta drużyna ostatniego EuroBasketu, właśnie zepsuła to, co udało jej się zbudować przez ostatnie półtora roku. Porażka z Macedończykami to kompromitacja - pisze Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl.