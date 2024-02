Pogromcy Polaków pokonani w meczu el. ME. Bohater spotkania też z Polski [WIDEO]

Janari Joesaar z Anwilu Włocławek był prawdziwym bohaterem Estonii w meczu na szczycie "polskiej grupy" eliminacji do Eurobasketu. W starciu z Litwinami zdobył 18 punktów i sprawił, że to jego zespół cieszy się z dwóch punktów, co nie do końca było oczywiste. Estończycy falowali formą - w pewnym momencie mieli już dziesięć punktów przewagi, żeby później w końcówce meczu móc do ostatnich akcji bić się o wygraną.

