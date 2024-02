Polska - Macedonia Północna. Kiedy mecz? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polscy koszykarze mają za sobą pierwszy mecz w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni w miniony czwartek przegrali w nim na wyjeździe z Litwą 64:83. "Porażka w Wilnie nie jest katastrofą, to dopiero pierwszy mecz eliminacji, w których zresztą gramy poza konkursem. Dyspozycja reprezentacji Polski jest jednak rozczarowaniem. Czwarty zespół Europy, który minionego lata pewnie wygrał w Gliwicach turniej prekwalifikacyjny do igrzysk, w stolicy Litwy zagrał w praktycznie w najsilniejszym składzie, ale pokazał wiele słabości. Na tle rywala poważanego i solidnego, ale jednak pozbawionego gwiazd" - pisał po tym meczu Łukasz Cegliński ze Sport.pl.

Polska zagra z Macedonią Północną. Ostatnio wygrali z tym rywalem różnicą ponad 30 punktów

W drugim meczu eliminacji do EuroBasketu 2025 zawodnicy Igora Milicicia zagrają z Macedonią Północną, która w pierwszej kolejce przegrała 69:74 z Estonią. Macedończycy do przerwy prowadzili 43:36, ale przegrana 10:21 trzecia kwarta sprawiła, że nie potrafili odmienić wyniku w ostatniej kwarcie. W ostatnim czasie oba zespoły grały ze sobą w sierpniu 2023 roku w meczu towarzyskim. Wtedy Polacy zmiażdżyli Macedończyków i wygrali 84:52. Będzie to ostatnie spotkanie

Awans na mistrzostwa Europy wywalczą trzy z czterech zespołów w grupie. Mecz z Macedonią będzie też ostatnim spotkaniem przed lipcowymi eliminacjami do tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, w których Polska zagra w grupie z Finlandią i Bahamami.

Polska - Macedonia Północna. O której godzinie mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Spotkanie reprezentacji Polski z Macedonią Północną w eliminacjach do EuroBasketu 2025 odbędzie się w poniedziałek 26 lutego o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport, stronie internetowej oraz aplikacjach stacji. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.