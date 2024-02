Co za show! Niesamowity konkurs wsadów. Przeskoczył nad legendą [WIDEO]

Weekend Gwiazd NBA podzielono na trzy dni. Pierwszego zagrano m.in. turnieju Rising Star Challenge, który wraz z drużyną Team Jalen wygrał Jeremy Sochan. Kolejnego dnia przyszedł czas na to, co kibice lubią najbardziej - konkurs rzutów za trzy punkty oraz konkurs wsadów. Ten drugi wygrał zawodnik z G League, czyli zaplecza NBA, ale zrobił to w wielkim stylu.

Mac McClung znów wygrał konkurs wsadów w NBA. Przeskoczył nad legendarnym Shaquillem O’Nealem

Mac McClung wygrał konkurs wsadów podczas Weekendu Gwiazd NBA już w 2023 roku w Salt Lake City i w zmaganiach w 2024 roku również był faworytem. 25-latek sprostał oczekiwaniom i mówiąc wprost, zdeklasował konkurencję w Indianapolis. W finale zmierzył się z Jaylenem Brownem z Milwaukee Bucks.

McClung zdecydował, że jeśli wygrywać, to w wielkim stylu. Na finalny wsad zaprosił on na parkiet legendę NBA Shaquille'a O’Neala - 216-centymetrowego podkoszowego, który przez lata rządził w NBA. 25-latek postanowił, że poprosi byłego lidera m.in. Orlando Magic i Los Angeles Lakers, by założył jego koszulkę z drużyny uniwersyteckiej, a do tego uniósł piłkę nad swoją głowę.

Zawodnik Osceola Magic, czyli drugiej drużyny Orlando Magic, wykonał więc wsad, w którym wyskoczył nad głowę O'Neala, złapał piłkę z jego rąk i wpakował ją tyłem do kosza. Od jury otrzymał za to maksymalną notę - 50 punktów.

- Zapytałem go, czy założy moją koszulkę. Powiedział tylko: obyś trafił - powiedział McClung cytowany przez ESPN. - To wspaniały gość. Zrobił to dla mnie i mojego rodzinnego miasta. To pokazuje, że jest świetnym człowiekiem - dodał zwycięzca konkursu wsadów pytany o "Shaqa".

McClung ma na koncie już dwie wygrane w konkursach wsadów i brakuje mu jednego triumfu, by zrównać się z Nate'em Robinsonem. Na razie zwycięzca z 2024 roku nie zdradził, czy wystartuje także za rok.