Amerykanie odpalili bombę. To byłby historyczny transfer. Hit nad hity

LeBron James pomimo 39 lat na karku nadal jest jednym z najlepszych zawodników w NBA. W środę 14 lutego zdobył 25 punktów i jako najlepszy strzelec poprowadził Los Angeles Lakers do wygranej z Detroit Pistons 125:111. Amerykańskie media informują jednak, że w tym meczu gwiazdy wcale mogło nie być. Wszystko dlatego, ze znana organizacja próbowała sprowadzić go do siebie w ostatnim oknie transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo BOGDANKA LUK Lublin pierwszy raz w historii awansowalła do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski. Jakub Wachnik: Spełniliśmy swoje marzenia

Hit transferowy z udziałem LeBrona Jamesa. Chcieli go wymienić

Podczas trwającego sezonu James nie ma wielu powodów do zadowolenia, a amerykańskie media informowały, że będzie chciał opuścić Los Angeles. Później sam zawodnik zadeklarował, że nie zrobi tego podczas styczniowo-lutowego okna transferowego, ale znana organizacja i tak próbowała go pozyskać.

ESPN informuje, że wymianę z udziałem LeBrona James chcieli zaproponować Golden State Warriors. Właściciel organizacji Joe Lacob miał zgłosić się do właścicielki Lakers Jeanie Buss i zapytać o możliwość pozyskania gwiazdy. W ramach wymiany do Los Angeles miałby trafić Draymond Green.

Szefowa Lakers przekazała, że organizacja nie ma zamiaru wymienić Jamesa, ale skierowała Lacoba do agentów zawodnika. Ci przekazali jednak, że 39-latek nie jest zainteresowany wymianą i chce pozostać w Los Angeles przynajmniej do wygaśnięcia kontraktu, czyli do końca obecnego sezonu.

Lakers i Warrior w tym sezonie mają spore problemy i na ten moment walczą o kwalifikację do play-offów. Pierwsi są na dziewiątym, a drugi na dziesiątym miejscu w Konferencji Zachodniej. Dla Jamesa oba miejsca wydają się na ten moment niezbyt atrakcyjne.

W przeszłości James mocno walczył z Warriors jako zawodnik Cleveland Cavaliers. W 2015, 2017 i 2018 roku przegrał z nimi w finałach NBA, a w 2016 roku zdołał wygrać. Wówczas media okrzyknęły Stephena Curry'ego nemezis LeBrona. Teraz obaj mogli połączyć siły. Przynajmniej na razie jednak do tego nie dojdzie.

Co dalej z LeBronem Jamesem? Chce grać z synem

Po zakończeniu obecnego sezonu wygaśnie kontrakt Jamesa z Los Angeles Lakers i nie wiadomo, czy zawodnik będzie chciał pozostać w organizacji. Pomimo że gwiazda ma 39 lat, to chciałaby jeszcze połączyć na parkiecie siły ze swoim synem - Bronnym. Jeśli 19-latek weźmie udział w tegorocznym Drafcie NBA, to jego ojciec trafi do klubu, który go pozyska.

ESPN donosiło, że wśród faworytów do pozyskania "pakietu Jamesów" są New York Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers. Na decyzję legendy przyjdzie nam jeszcze poczekać.