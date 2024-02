Były mistrz NBA puka w dno od spodu. "Jeśli możesz mówić, nie jesteś duszona"

Bryn Forbes jeszcze do niedawna występował w NBA, ale ostatnio jest o nim głośno z jedynie powodów pozasportowych. Forbes zaatakował swoją byłą partnerkę, matkę ich dzieci, za co został aresztowany i usłyszał poważne zarzuty. Ale to nie pierwszy jego wybryk. Rok temu zatrzymano go za podobny czyn wobec swojej ówczesnej dziewczyny, gwiazdy filmów dla dorosłych.

