Sochan kupił Polaków tym, co zrobił. Hit! "Jak go nie kochać" [WIDEO]

Jeremy Sochan nie ukrywa, że czuje silną więź z Polską. O jego przywiązaniu do naszego kraju świadczą choćby jego upodobania kulinarne. Niedawno w mediach społecznościowych pokazał, jaki posiłek spożył przed meczem NBA z Toronto Raptors. Polscy kibice byli zachwyceni i dali temu wyraz w komentarzach. "Wie, co dobre", "Jak go nie kochać" - pisali.

