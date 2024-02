Wielki sukces Legii Warszawa. Jest awans w europejskim pucharze

W grupie L FIBA Europe Cup wszystkie drużyny musiały uznać wyższość tureckiego Bahcesekiru, który zwyciężył z kompletem sześciu wygranych. O drugie miejsce, także gwarantującą grę w ćwierćfinale, walczyły w bezpośrednich spotkaniach Legia Warszawa oraz Sporting Lizbona, które były zdecydowanie lepsze od litewskiej Jonavy.

Przed środowym meczem w Lizbonie w lepszej sytuacji była Legia, która przystępowała do tego spotkania z wygraną z pierwszego spotkania w Warszawie 93:84. Niemniej jednak, w ostatnim czasie warszawianie nie błyszczą na parkietach polskich i zagranicznych, co w ostatni weekend zakończyło się zwolnieniem trenera Wojciecha Kamińskiego.

Wielki sukces koszykarskiej Legii Warszawa. Gra dalej w FIBA Europe Cup

W Lizbonie Legię prowadził już Marek Popiołek i swój debiut w tej roli będzie mógł zaliczyć do bardzo udanych, choć pierwsza kwarta absolutnie na to nie wskazywała. W niej to gospodarze trafili cztery trójki i błyskawicznie objęli kilkupunktowe prowadzenie, a dzięki zdobyciu aż 15 punktów przez ostatnie 3,5 minuty kwarty prowadzili na syrenę 30:19.

Dobra defensywa Legii na początku drugiej kwarty, która przez trzy minuty pozwoliła rywalom na zdobycie 2 punktów, sprawiła, że warszawianie szybko zniwelowali straty do czterech punktów (32:28). Ale cóż z tego, skoro grający bardzo zespołowo Sporting odpowiedział jeszcze lepszą serią 16:4 i sytuacja znów stawała się bardzo poważna. Dzięki niezłej końcówce pierwszej połowy w wykonaniu Lorena Jacksona, który od tego momentu zdobył dziesięć z dwunastu punktów Legii, w tym ostatnie osiem, do przerwy przewaga Sportingu była jednocyfrowa (53:44).

Legia w drugiej połowie musiała wziąć się mocno do pracy, żeby nie skomplikować sobie kwestii awansu do ćwierćfinału i tak też uczyniła. Trzecia część spotkania była prawdziwym popisem drużyny Marka Popiołka, która zdominowała swojego rywala i wygrywając ją 31:19 objęła prowadzenie 75:72.

W tym momencie Legia Warszawa była już nie do zatrzymania. W decydującej kwarcie pozwoliła swojemu rywalowi przez ponad pięć minut na zdobycie zaledwie dwóch punktów, wypracowując sobie w ten sposób trzynaście punktów przewagi (74:87) i pieczętując swoje miejsce w czołowej ósemce FIBA Europe Cup. Ostatecznie Legia zwyciężyła w Lizbonie bardzo pewnie - 99:86.

Najważniejszymi zawodnikami Legii w tym meczu byli dwaj amerykański rozgrywający - Loren Jackson oraz Christian Vital, którzy zdobyli kolejno 23 i 22 punkty. 14 "oczek" dołożył także Josip Sobin. W Sportingu najskuteczniejsi Ron Curry i Marcus LoVett rzucili po 15 punktów.

W ćwierćfinale Legia Warszawa zmierzy się z silnym hiszpańskim Surne Bilbao Basket, który wprawdzie w lidze ACB zajmuje dwunaste miejsce, to dla każdego polskiego zespołu byłby niezwykle wymagającym rywalem. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy odbędzie się 6 marca w Warszawie, rewanż w Bilbao tydzień później.