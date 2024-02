Sochan pokazał, co ogląda w telewizji. Hit

W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2:30 polskiego czasu drużyna prowadzona przez Gregga Popovicha po raz kolejny musiała uznać wyższość swoich ligowych rywali. Po porażkach z Washington Wizards (113:118), Orlando Magic (98:1058), i New Orleans Pelicans (113:114), koszykarze San Antonio Spurs podejmowali Cleveland Cavaliers na własnym obiekcie, ale nie zdołali wrócić na zwycięską ścieżkę.

San Antonio Spurs przegrał z Cleveland Cavaliers 101:117 i tym samym zanotował 40. porażkę w tym sezonie w Konferencji Zachodniej. To nie był dobry wieczór dla polskiego koszykarza, który rozpoczął mecz w pierwszej piątce. Sochan zdobył zaledwie dwa punkty. Lepiej spisał się w innym aspekcie - zanotował dziewięć zbiórek i dwie asysty. Po tym spotkaniu postanowił odpocząć i nabrać sił w towarzystwie znajomego.

Jeremy Sochan pokazał, co ogląda w wolnym czasie

Reprezentant Polski na Insta Stories opublikował dwa filmy. Na pierwszym z nich pokazał telewizor, na którym oglądał mecz Arsenalu z Liverpoolem oraz swojego kolegę. Do wideo dodał hasztag "COYG" (Come on you Gunners - j.ang), co oznacza "Do boju Kanonierzy". W drugim nagrał skuteczną interwencję Jakuba Kiwiora w starciu z Luisem Diazem. "Brawo" - podpisał relację i oznaczył w niej obrońcę Arsenalu.

Jeremy Sochan ogląda mecz Arsenal - Liverpool Screen/Instagram @jeremysochan

Jakub Kiwior nie przeszedł obojętnie wobec relacji Sochana i udostępnił ją na swoim Instagramie.

Interwencja Jakuba Kiwiora w meczu z Liverpoolem Screen/Instagram @j.kiwior

Niedzielny hit Premier League pomiędzy Arsenalem a Liverpoolem obfitował w wiele emocji. Ostatecznie spotkanie rozgrywane na Emirates Stadium wygrała pierwsza z wymienionych drużyn 3:1. Jakub Kiwior rozegrał 45 minut. Polak w drugiej połowie zagrał na lewej obronie i w jednej z ostatnich akcji meczu zaliczył asystę przy trafieniu Leandro Trossarda.

W tym sezonie Kiwior łącznie wystąpił w 18 meczach, zdobywając jedną asystę. Kolejną szansę na występ będzie miał w niedzielę 11 stycznia. Tego dnia Arsenal zmierzy się z West Hamem United na wyjeździe.