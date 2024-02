W czwartek 1 lutego oficjalnie ruszył nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego - Kanał Zero w serwisie YouTube. Nadano wówczas specjalny program, w trakcie którego Przemysław Rudzki "przesłuchał" dziennikarza. Następnego dnia Stanowski i Robert Mazurek przeprowadzili za to wywiad z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Biorąc pod uwagę to, jak wnikliwie Gortat śledzi wydarzenia związane z PiS, można się było domyśleć, że będzie oglądał kanał. I tak też się stało.

Marcin Gortat ponownie uderzył w zwolenników PiS-u. "Wiem, że pisiory zostały odcięte od koryta"

Podczas rozmowy Andrzej Duda musiał odpowiadać na niewygodne pytania nt. choćby ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie minęło dużo czasu, a jeden z internautów zamieścił w sieci wpis, którym pociągnął do odpowiedzi właśnie Gortata. "Jest grubo… Można się pośmiać" - ocenił były koszykarz.

Następnego dnia znów odniósł się do występu prezydenta w programie. "Nie ma jak to płacz pisowskich "Emii" z rana z tysięcy fejkowych kont. Opowiadających jak fantastycznie wypadł nasz prezydent w Kanale Zero. Miód" - przekazał. Kilka godzin później kolejny raz uderzył w zwolenników PiS-u. "Niesamowite jak po jednym banie nagle znika 7-8 komentarzy z 3-4 kont. Zmieńcie, chociaż numer telefonu albo e-mail do każdego konta. Wiem, że pisory zostały odcięte od koryta, ale aż tak was przycisło" - dodał.

Na ten komentarz bardzo szybko odpowiedział jeden z fanów. "Trochę słabo, że siedzisz sobie za oceanem z milionami na koncie i tak ostentacyjnie pogardzasz partią, która miliony ludzi w Polsce wyrwała z biedy. Kwestia smaku, Marcin" - przekazał. Długo nie musiał czekać na kontrę 39-latka. "Ta wyrwała z biedy" - podsumował, zamieszczając dodatkowo płaczące ze śmiechu emotikony.

To nie pierwszy raz, kiedy Gortat publicznie uderza w Prawo i Sprawiedliwość. Nie tak dawno w prześmiewczy sposób odniósł się do zatrzymania polityków Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, a potem wszedł w polemikę z Janem Kanthakiem oraz Januszem Kowalskim. Jakiś czas temu uderzył również w prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego.