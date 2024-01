Jest decyzja ws. Sochana i Meczu Gwiazd NBA

Jeremy Sochan trafił do NBA w 2022 roku, gdy został wybrany w drafcie przez San Antonio Spurs. W debiutanckim sezonie Polak wystąpił w zmaganiach Wschodzących Gwiazd NBA. W tym roku również miał szansę na udział w tej imprezie jako wyróżniający się drugoroczniak.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gorzej już być nie może". Drużyna Sochana odbije się od dna? Eksperci nie mają wątpliwości

Jeremy Sochan nie zagra podczas Weekendu Gwiazd. Wystąpi za to potencjalny reprezentant Polski

Niedawno NBA ogłosiła listę zawodników nominowanych do występu w zmaganiach Wschodzących Gwiazd. Pojawił się na niej tylko jeden gracz Spurs, debiutant Victor Wembanyama. Zabrakło natomiast Sochana, który w tym sezonie średnio zdobywa 11,5 punktu na mecz. W wyjątkowym spotkaniu będzie można zobaczyć za to Brandina Podziemskiego z Golden State Warriors (pierwszoroczniak), który jest rozpatrywany jako kandydat do gry dla reprezentacji Polski. Uczestników wybierali członkowie sztabów szkoleniowych drużyn NBA.

Lista zawodników nominowanych do rywalizacji Wschodzących Gwiazd:

pierwszoroczniacy - Bilal Coulibaly, Keyonte George, Jordan Hawkins, Scoot Henderson, Chet Holmgren, Jaime Jaquez Jr., Dereck Lively II, Brandon Miller, Brandin Podziemski, Cason Wallace, Victor Wembanyama

drugoroczniacy - Paulo Banchero, Dyson Daniels, Jalen Duren, Jaden Ivey, Walker Kessler, Benedict Mathurin, Keegan Murray, Shaedon Sharpe, Jabari Smith Jr., Jalen Williams

zawodnicy z G-League (zaplecze NBA) - Izan Almansa, Matas Buzelis, Ron Holland II, Mac McClung, Tyler Smith, Oscar Tshiebwe, Alondes Williams

Rywalizacja Wschodzących Gwiazd odbywa się w formie miniturnieju. Biorą w nim udział cztery siedmioosobowe zespoły, jeden złożony z graczy G-League (poprowadzi go Detlef Schrempf), a trzy z pierwszo- i drugoroczniaków z NBA. Składy wybiorą trenerzy (Pau Gasol, Jalen Rose i Tamika Catching) w drafcie, który odbędzie się 6 lutego. Mecze będą rozgrywane nie w limicie czasowym, a punktowym - w półfinałach do 40 pkt, a finał do 25 pkt.

Zmagania Wschodzących Gwiazd będą największą atrakcją pierwszego dnia Weekendu Gwiazd NBA (16-18 lutego w Indianapolis). Jego zwieńczeniem będzie Mecz Gwiazd, w którym zagrają drużyny Konferencji Zachodniej i Wschodniej.