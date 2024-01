Wpis Mirosława Noculaka na portalu X ma już grubo ponad 120 tys. wyświetleń. Były trener koszykówki, a obecnie ekspert i komentator telewizyjny skrytykował działania Jarosława Kaczyńskiego. Noculakowi nie spodobały się wypowiedzi przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości pod adresem premiera Donalda Tuska, który przez Kaczyńskiego obsesyjnie bywa nazywany "niemieckim agentem", a ostatnio na spotkaniu w Lublinie Kaczyński zestawił Tuska z Adolfem Hitlerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rola Sochana w San Antonio. "Bardzo poważny eksperyment"

"Nie wycieraj sobie gęby pisowski śpiochu"

"Mam dość!" - zaczyna swój wpis na X Noculak. "Słuchaj przegrywie z Żoliborza - twoje nazwisko jest nie do wymówienia, mam dość nazywania mnie wyborcą niemieckiej partii w Polsce i porównywania pana premiera Donalda Tuska do Hitlera. Posłuchaj uważnie, żoliborski przegrywie, mój Dziadek Walenty Dypczyński był powstańcem wielkopolskim i za to został zamordowany przez hitlerowców na początku II wojny światowej. Jego syn Alojzy Dypczyński jako żołnierz Armii Krajowej został wcielony siłą do II Armii Wojska Polskiego i zginął 8 maja 1945 roku pod Budziszynem, więc nie wycieraj sobie gęby pisowski śpiochu pamięcią o prawdziwych polskich bohaterach i patriotach" - dodał Noculak.

I zaznaczył: "Jestem człowiekiem sportu i walka jest mi nieobca. To, co wygaduje ten niktoś, jest bardzo groźne, nie traktujmy tego w kategoriach suchara dziadersa i gremialnie przeciwstawiajmy się tym groźnym bredniom".

Gortat odpowiada na wpis o Kaczyńskim

Noculak zaproponował, by podobne wypowiedzi publikować pod hasztagiem #beznadziejabezradności. Pod wpisem oznaczył m.in. Marcina Gortata. Na odpowiedź byłego koszykarza NBA nie trzeba było długo czekać. "Parę innych hasztagow można tutaj dołożyć" - napisał Gortat, który w ostatnich miesiącach dość regularnie punktuje i krytykuje poczynania polityków Prawa i Sprawiedliwości.

W przeciwieństwie do Noculaka - on do tej pory na X raczej stronił od polityki. Skupiał się głównie na komentowaniu koszykówki, z którą jest związany od lat. Noculak to były trener basketu - twórca wielkiego Anwilu Włocławek, który wprowadzał najpierw z trzeciej ligi do drugiej, a potem do pierwszej. Do niedawna selekcjoner reprezentacji Polski 3x3, a obecnie ekspert i komentator NBA w Canal+.