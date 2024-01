Sensacyjny zwrot akcji. Była gwiazda NBA wznawia karierę. Wielki powrót

Latem 2023 roku Ricky Rubio zawiesił karierę sportową z powodu problemów ze zdrowiem mentalnym. "Witajcie. 30 lipca była jedna z najtrudniejszych nocy w moim życiu. Mój umysł przeniósł się do ciemności. W pewien sposób wiedziałem, że to zmierza w tym kierunku, ale nigdy nie sądziłem, że nie mam tego pod kontrolą. Następnego dnia jednak zdecydowałem się przerwać profesjonalną karierę" - napisał na początku stycznia w mediach społecznościowych, zaznaczając: - "Publikuję tę wiadomość dzisiaj, gdyż moja kariera w NBA dotarła do końca".

Hiszpanie zapowiedzieli niedawno, że kiedy Rubio poradzi sobie ze swoimi problemami zdrowotnymi, to wróci do gry w Europie. Jak się okazuje, te doniesienia się potwierdziły. W poniedziałek 29 stycznia Rubio za pośrednictwem X poinformował, że jego nowym klubem będzie FC Barcelona, dla której grał w latach 2009-11.

Ricky Rubio wznawia karierę

"Nadszedł czas, aby wejść w ostatnią fazę mojej rekonwalescencji. Po wielu tygodniach pracy zarówno nad aspektem psychicznym, jak i fizycznym czuję, że odzyskałem na tyle siły i mocy, aby wznowić treningi. Zapytałem FC Barcelonę, czy mógłbym bez zobowiązań i bez zakłócania ich planów sezonowych trenować z nimi. Zgodzili się." - wyjaśnił w oświadczeniu i kontynuował: - Jestem wdzięczny za całą pomoc i wsparcie, jakie mi okazaliście. Dziękuję również za uszanowanie mojej prywatności - zakończył.

Rubio wraca do Barcelony po 13 latach. Jak podaje kataloński "Sport", 33-latek w najbliższą środę będzie dopingować swoich nowych kolegów z trybun. Tego dnia Barcelona zmierzy się z włoską Virtus Bologną w ramach 24. kolejki Euroligi.

Hiszpański koszykarz poza Barceloną w przeszłości grał jeszcze m.in. w Joventucie Badalona, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns Cleveland Cavaliers.