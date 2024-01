Gortat nie wytrzymał. Puściły hamulce. "Rozryczane pisiory"

Marcin Gortat nie ukrywa, że nie był i nie jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi nie ukrywał, że nie jest zadowolony z ośmiu lat Zjednoczonej Prawicy u władzy. Od wyborów minęły ponad trzy miesiące, zmienił się rząd, ale Gortat cały czas pokazuje, co myśli o obozie PiS-u.

Kolejny wymowny wpis Gortata

Były gracz NBA uważnie śledzi to, co się dzieje w polskiej polityce, która jest zdominowana przez spór obozu rządzącego z prezydentem i wspierającym go PiS-em. Regularnie wbija szpilki w internecie politykom i wyborcom obecnej opozycji. Nie kryje się z tym, że ma odmienne poglądy od prawicowej partii.

Szpilki wbijane są też w Gortata. Na portalu X (dawny Twitter) Szymon Komorowski zaczepił byłego koszykarza twierdząc, że ma on na portalu ponad 2000 zablokowanych kont. Uszczypliwie zauważył, że to większa liczba od bloków wykonanych przez Gortata przez lata gry w NBA (955).

Były koszykarz podszedł do tej uszczypliwości z dystansem, ale przyznał, że ma więcej zablokowanych kont na liście. "Z 5 razy więcej gwarantuje ci" - oznajmił.

W tym samym wpisie postanowił uderzyć w otoczenie PiS-u. Stwierdził, że większość zablokowanych to właśnie ludzie związani ze Zjednoczoną Prawicą. Użył wobec nich szyderczego określenia.

"Rozryczane pisiory prowadzą w tym zestawieniu jakieś 60% lekko" - krótko dodał.

Marcin Gortat chętnie komentuje sprawy związane z polską polityką i krytykuje były rząd. Ostatnio skrytykował m.in. horrendalnie wysokie zarobki największych gwiazd TVP poprzednich kilku lat. W prześmiewczy sposób odniósł się też do sprawy osadzenia w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.