Dejan Milojević nie żyje. Zmarł nagle. NBA odwołała mecz. Świat koszykówki w żałobie

Golden State Warriors po kilku świetnych latach, w trakcie których zdobyli cztery mistrzostwa NBA (2015, 2017, 2018, 2022), obecnie są w głębokim kryzysie. A niedawno spotkała ich prawdziwa tragedia. Odeszła postać, która przyczyniła się do ostatnich sukcesów.

NBA. Szok w Golden State Warriors. Nie żyje Dejan Milojević

W środę 17 stycznia klub poinformował o śmierci 46-letniego Dejan Milojevicia, asystenta trenera, który pracował w klubie od 2021 r. "Jesteśmy całkowicie zdruzgotani nagłą śmiercią Dejana Milojevicia. To szokujący i tragiczny cios dla wszystkich związanych z Warriors i niezwykle trudny czas dla jego rodziny, przyjaciół i nas wszystkich, którzy mieli niesamowitą przyjemność z nim pracować. Opłakujemy go wraz z jego żoną Natasą oraz ich dziećmi Nikolą i Masą" - czytamy w mediach społecznościowych.

Kolejne informacje na temat śmierci Milojevicia przekazali znani dziennikarze Adrian Wojnarowski i Shams Charania. Serb we wtorek wieczorem miał atak serca i został przewieziony do szpitala w Salt Lake City. Mimo to nie udało się go uratować. "Był uwielbianą postacią" - podkreślił Wojnarowski. W związku z tym środowy mecz Warriors z Utah Jazz został przełożony.

Kim był Dejan Milojević?

Milojević przed dołączeniem do Golden State pracował jako trener w KK Budućnost Podgorica (2021) oraz Mega Baket (2012-2020). Wcześniej sam był koszykarzem, występował m.in. w Galatasaray (2008-2009), Pamesy Walencja (2006-2008) czy Partizanie (2004-2006). Był reprezentantem Jugosławii, a potem Serbii i Czarnogóry, w 2001 r. zdobył mistrzostwo Europy.

Na razie nie wiadomo, czy śmierć Milojevicia będzie miała wpływ na kolejne spotkania Golden State Warriors. Ci dotychczas rozegrali 40 meczów, z których 18 wygrali i 22 przegrali. Taki bilans daje im dopiero 12. pozycję w Konferencji Zachodniej.