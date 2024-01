Gwiazda kończy karierę w NBA! Dramatyczne wyznanie. "Nie mam tego pod kontrolą"

Ricky Rubio to niezwykle doświadczony zawodnik, który już jako niespełna 15-latek rozpoczął karierę w lidze hiszpańskiej. Po sześciu latach gry w Joventucie Badalona i FC Barcelona, w tym wygrania wszystkiego co możliwe na hiszpańskim podwórku oraz Euroligi, Rubio przeniósł się za ocean, do NBA. Przez ostatnie 12 lat reprezentował barwy Minnesota Timberwolves (2011-17 i 2020-21), Utah Jazz (2017-19), Phoenix Suns (2019-20) oraz Cleveland Cavaliers (2021-23). Przez całą karierę notował średnio około 11 punktów i 7 asyst na mecz.

Rubio był też opoką reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył dwa medale olimpijskie, mistrzostwo świata oraz dwa mistrzostwa Europy. Latem 2023 roku, przed mistrzostwami świata, okazało się, że 33-latek zawiesił karierę sportową z powodu problemów ze zdrowiem mentalnym.

Ricky Rubio kończy z NBA przez problemy mentalne. "Mój umysł przeniósł się do ciemności"

Do gry nie wrócił do dzisiaj, a gdy w czwartek okazało się, że Ricky Rubio rozwiąże kontrakt z Cleveland Cavaliers, sam zainteresowany odniósł się do swojej sytuacji i poinformował o zakończeniu kariery w NBA.

"Witajcie. 30 lipca była jedna z najtrudniejszych nocy w moim życiu. Mój umysł przeniósł się do ciemności. W pewien sposób wiedziałem, że to zmierza w tym kierunku, ale nigdy nie sądziłem, że nie mam tego pod kontrolą. Następnego dnia jednak, zdecydowałem się przerwać profesjonalną karierę" - rozpoczął Rubio.

"Pewnego dnia, kiedy wszystko będzie w porządku, z chęcią podzielę się pełnymi doświadczeniami z wami, żeby w ten sposób wesprzeć inne osoby będące w podobnej sytuacji. Do tego czasu, z szacunku do rodziny i siebie samego chciałbym utrzymać to w prywatności, jako że wciąż pracuję nad moim zdrowiem mentalnym. Jestem jednak dumny, że mogę powiedzieć, że każdego dnia jest ze mną coraz lepiej" - kontynuował, zaznaczając: - "Publikuję tę wiadomość dzisiaj, gdyż moja kariera w NBA dotarła do końca"

"Wszystko zaczęło się w czerwcu 2009, w wieczór draftu w Nowym Jorku. Cóż to był jak sen. Po 12 lastach gry w lidze, ze wzlotami i upadkami, zgromadziłem wiele dobrych wspomnień i znakomitych relacji. Minnesotta, Utah, Phoenix i Cleveland. Wow. Dziękuję! Specjalne wyróżnienie dla Cleveland, mojego ostatniego domu. Wiem, że wszystko to zakończyło się w trudny sposób. Nigdy nie spodziewałem się, że ten rok potoczy się w ten sposób, ale jesteście wspaniałą organizacją, z Kobym (Altmanem - red.) i JB (Bickerstaffem - red.), którzy z niezwykłym szacunkiem i zrozumieniem podeszli do mojej sytuacji i zaopiekowali się mną. Dziękuję wszystkim za wyrazy miłości i wsparcia!" - zakończył doświadczony rozgrywający.

Zakończenie kariery w NBA nie musi oznaczać końca Ricky'ego Rubio w światowej koszykówce. Hiszpanie już zapewniają, że gdy Rubio poradzi sobie ze swoimi problemami, może wrócić do gry w Europie. Jego sytuacją już interesuje się FC Barcelona, dla której Rubio grał w latach 2009-11.