Historyczna noc w NBA. Czegoś takiego jeszcze nie było

NBA w ostatnich latach stała się niezwykle widowiskowa i ofensywna, czego efekty widać niemal w każdym meczu. Szczególnie dało się to zauważyć w nocy 4 stycznia, kiedy to padł absolutny rekord ligi. Po raz pierwszy w historii aż pięć zespołów przekroczyło barierę 140 punktów w meczu. Gdyby tego było mało, to trzy kolejne zbliżyły się do tego wyniku.

