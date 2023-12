Sochan pokazał, co potrafi. Fatalna passa przełamana [WIDEO]

Kiedy Victor Wembanyama dołączył przed sezonem do San Antonio Spurs, kibice liczyli, że ich drużyna z miejsca włączy się do walki co najmniej o udział w play-off. Tak się jednak nie stało. Spurs wciąż są jedną z najgorszych drużyn w lidze, ale ostatniej nocy w końcu się przełamali.

REKLAMA

Zobacz wideo Trefl Gdańsk wykonał krok w kieruku gry o TAURON Puchar Polski. Piotr Orczyk: Widać było nerwowość

San Antonio Spurs przełamali fatalną passę. Bardzo dobry mecz Sochana

Początek sezonu w wykonaniu ekipy Gregga Popovicha nie wyglądał źle, ponieważ po pięciu spotkaniach miała na koncie trzy zwycięstwa. Wtedy właśnie nastąpił dla niej koszmarny okres. Nie udało się wygrać w aż 18 meczach z rzędu. Po niedawnym zwycięstwie z Los Angeles Lakers (129:115) znowu przyszło pięć kolejnych porażek, ale tym razem na przełamanie nie trzeba było aż tyle czekać.

W nocy z czwartku na piątek San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe Portland Trail Blazers 118:105. Goście kapitalnie spisali się zwłaszcza w pierwszej kwarcie, która "ustawiła" losy meczu, ponieważ wygrali ją aż 38:14. Mimo że przegrali dwie kolejne odsłony, a w trzeciej uzyskali tylko remis, to finalnie i tak rywale nie byli już w stanie odrobić bardzo dużej straty.

Najlepszym zawodnikiem Spurs był Victor Wembanyama, który zakończył spotkanie z 30 punktami na koncie. Reprezentant Polski Jeremy Sochan rozegrał łącznie 31 minut i był trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem w zespole. Zdobył 16 punktów, ale zanotował także siedem zbiórek i trzy asysty. Tym samym było to jego trzecie spotkanie z rzędu, w którym zaliczył dwucyfrowy dorobek punktowy, ponieważ wcześniej zdobył 19 oraz 23 punkty.

Najbliższe starcie San Antonio Spurs odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, kiedy ponownie zmierzą się oni z Blazers. "Ostrogi" po 30 meczach zajmują ostatnie 15. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.