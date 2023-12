Nietypowa kontuzja gwiazdy NBA. Został pogryziony

Amerykańskie media informują, że do wypadku z udziałem Aarona Gordona doszło 25 grudnia po meczu Denver Nuggets z Golden State Warriors, który mistrzowie NBA wygrali 120:114. Skrzydłowy zdobył w tamtym starciu 16 punktów i dołożył do nich 10 zbiórek oraz trzy asysty. Niestety będzie to dla niego ostatni mecz przed dłuższą przerwą od gry.

Aaron Gordon pogryziony przez psa. Długa pauza gwiazdy Denver Nuggets

Dzień po spotkaniu Denver Nuggets wydali oficjalne oświadczenie, w którym informują o kontuzji Gordona. Zawodnik miał zostać zaatakowany przez psa, w wyniku czego ucierpiały jego twarz oraz ręka "Aaron jest w dobrej kondycji i do czasu powrotu do zdrowia pozostanie z dala od zespołu" - poinformował klub.

Adrian Wojnarowski z ESPN ustalił, że zawodnik pozostanie poza grą co najmniej przez kilka najbliższych tygodni. W Denver liczą jednak, że wykuruje się od szybko i będzie w stanie pomóc drużynie na parkiecie. To wydaje się jednak mało możliwe, ponieważ sporo pracy przy jego ranach mieli lekarze.

Doktorzy po ataku psa założyli Gordonowi aż 21 szwów. Jego życiu nic nie zagraża, ale sytuacja z pewnością miała również wpływ na jego psychikę. - To nie jest coś, z czego wracasz do gry łatwo. Będzie musiał przejść przez to nie tylko fizycznie, ale również mentalnie. Powiedziałem mu, że bardzo chcemy go z powrotem, ale chce być pewny, że wróci do gry w pełni sił - przyznał mediom Michael Malone, trener mistrzów NBA.

W tym sezonie Aaron Gordon rozegrał 28 meczów, w których zdobywał średnio 13,6 punktu, 6,9 zbiórki oraz 3,4 asysty. Jego drużyna zagra bez niego już w nocy z czwartku na piątek 29 grudnia o 3:00 przeciwko Memphis Grizzlies. Na razie mistrzowie NBA zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem 22 wygranych i 10 porażek.