Porażające. Koszykarz NBA przyznał się do morderstwa. Zaplanował to z dziewczyną

Według doniesień stacji telewizyjnej FOX 5 Chance Comanche i jego partnerka Sakari Harnden mieli spotkać się z Rodgers 5 grudnia, czyli w dzień meczu drużyny koszykarza Stockton Kings, występującej w rozgrywkach G League, w stanie Nevada. Do samej zbrodni miało dojść dzień później, gdy koszykarz miał dzień wolny.

Były koszykarz NBA przyznał się do morderstwa z zimną krwią. Później grał, jakby nigdy nic

Wraz z 27-letnim Chance Comanche aresztowano także jego 19-letnią dziewczynę Sakari Harnden. Po wielu dniach przesłuchań policja dowiedziała się, że oboje planowali to morderstwo od dawna. Także wspólnie dokonali tego czynu. Śledczy dysponują nagraniem, na którym widać, że Chance Comanche udusił swoją ofiarę kablem HDMI, podczas gdy jego dziewczyna Zachary Harnden zarzuciła ręce na szyję ofiary. Oboje przyznali się do morderstwa. Następnie przewieźli zwłoki kobiety samochodem i szukali miejsca na pozostawienie ciała, aż w końcu pozbyli się go na pustyni i zatarli ślady DNA. Działo się to w Henderson w stanie Nevada. Jeśli chodzi o motyw morderstwa, to jest on obecnie przedmiotem dochodzenia. Mówi się, że ofiara już wcześniej groziła dziewczynie i prosiła o zegarek marki Rolex, ale prawdę musi jeszcze ujawnić policja.

Teraz Chance Comanche i jego dziewczyna są oskarżeni o porwanie i morderstwo. Nie przysługuje im zwolnienie za kaucją. "Najbardziej przerażające jest to, że przed i po incydencie Chance Comanche nadal grał, jakby nic się nie stało. Dwa dni po zabójstwie uzyskał wynik indywidualny: 24 punkty, 8 zbiórek, 1 asyst" - opisują amerykańskie media.

Chance Comanche w przeszłości zagrał raz w lidze NBA w barwach Portland Trial Blazers. Konkretnie w zeszłym sezonie w przegranym 101:157 starciu z Golden State Warriors. W obecnych rozgrywkach grał na boiskach G League w barwach Stockton Kings, ale jego kontrakt został rozwiązany tuż po aresztowaniu.