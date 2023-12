Sochan bohaterem hitu. "Magiczny dotyk" [WIDEO]

Koszmar zespołu Jeremy'ego Sochana trwa. W niedzielę 17 grudnia San Antonio Spurs przegrali na własnym parkiecie z New Orleans Pelicans 110:146. Polak rozegrał kolejne przecięte spotkanie, rzucając tylko pięć punktów, notując trzy zbiórki i cztery asysty. Zaledwie dzień wcześniej kibice drużyny z Teksasu byli świadkami przełamania. Spurs sensacyjnie pokonali Los Angeles Lakers 129:115, przez co wydawało się, że kryzys został zażegnany. Tak się jednak nie stało. Ostatnia przegrana była 21. porażką zespołu 20-latka w sezonie na 25 rozegranych spotkań.

Zobacz wideo "Gorzej już być nie może". Drużyna Sochana odbije się od dna? Eksperci nie mają wątpliwości

Sochan wystąpił w amerykańskiej reklamie. Wideo stało się hitem sieci

O ile na parkiecie Jeremy Sochan przeżywa słabszy okres, tak w produkcjach reklamowych idzie mu całkiem nieźle. Polski koszykarz niedawno wystąpił w materiale, którego zadaniem była reklama amerykańskiej sieci sklepów spożywczych H-E-B. Firma od wielu lat jest związana z San Antonio Spurs, a owocem ich współpracy jest ostatnia produkcja.

Sochan jest znany przede wszystkim ze swojego charakterystycznego wykonywania rzutów wolnych jedną ręką. Marka H-E-B postanowiła wykorzystać nietypowy zwyczaj Polaka, przenosząc go do realiów życia codziennego. Tym sposobem 20-latek został główną postacią reklamy, pokazując, co jeszcze potrafi robić jedną ręką. Okazuje się, że wybicie jajka do miski czy otwarcie chipsów w tym przypadku nie stanowi dla niego żadnego problemu.

Oprócz polskiego zawodnika w reklamie wystąpili również jego koledzy z zespołu - Victor Wembanyama, Keldon Johnson oraz Devin Vassell. Koszykarze Spurs byli pod wrażeniem umiejętności Jeremy'ego Sochana, który na koniec wideo zaserwował im wielką tacę przysmaków. Oczywiście jedną ręką. Reklama "H-E-B x Spurs: One Handed" z udziałem Polaka zebrała już kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. "Jeremy ma magiczny dotyk", "Jednoręki bandyta", "Powinien spróbować otworzyć ketchup jedną ręką" - pisali żartobliwie fani.

Co ciekawe, obecne reklamy H-E-B nawiązują do dawniejszych produkcji, w których występowały gwiazdy Spurs, takie jak Tim Duncan czy Tony Parker. Niedawno sieć sklepów reklamowała produkty w bardzo podobny sposób, wykorzystując popularność innych zawodników zespołu z Teksasu.

Natomiast do śmiechu z pewnością nie jest zespołowi San Antonio Spurs, który obecnie zamyka tabelę Konferencji Zachodniej NBA. W kolejnym meczu drużyna Sochana zmierzy się z Milwaukee Bucks. Początek o godz. 2:00 polskiego czasu w nocy z 19 na 20 grudnia.