Jedna z najpopularniejszych modelek świata naprawdę to zrobiła. Szybko pożałowała

Madison Square Garden to legendarna hala New York Knicks, nazywana "mekką koszykówki". Na każdym meczu panuje tam niezwykła atmosfera, a na widowni można zobaczyć wiele gwiazd. Niektóre z nich mogą liczyć na wyjątkowe traktowanie, co doprowadziło do dosyć kuriozalnej sytuacji.

Supermodelki przedwcześnie opuściły mecz w Madison Square Garden. Wielkie rozczarowanie

Podczas listopadowego meczu Knicks z Miami Heat na trybunach w Madison Square Garden pojawiła się supermodelka Emily Ratajkowski, której towarzyszyła Irina Shayk, inna znana postać ze świata modelingu. Obie zajęły ekskluzywne miejsca tuż przy parkiecie, które nie dość, że są bardzo pożądane, to przy tym bardzo drogie - one jako gwiazdy otrzymały je bezpłatnie. Ich obecność w hali wywołała spore poruszenie, ale to nic przy tym, co zadziało się jakiś czas później.

Jeszcze pod koniec trzeciej kwarty gospodarze przegrywali z Heat 21 punktami. Jednak w ostatniej części zagrali popisowo i do samego końca walczyli o zwycięstwo. Po pasjonującej końcówce wygrali 100:98. Ale tego Ratajkowski i Shayk już nie widziały - opuściły halę na dwie minuty przed końcem meczu, gdy jeszcze nic nie było przesądzone.

Emily Ratajkowski "ukarana" za wyjście z meczu New York Knicks

Jak donosi portal pagesix.com, zachowanie supermodelek nie spodobało się kibicom, ale i gospodarzom hali. Niedawno Ratajkowski zwróciła się z prośbą o bilety na mecz hokeistów New York Rangers (również grają w Madison Square Garden), ale spotkała się z odmową. - Emily nie zaoferowano bezpłatnych biletów na mecz Rangers. Zaproponowano jej, że może w każdej chwili wykupić świetne miejsca i będzie mile widziana - wyjaśnił rzecznik hali.

Tym samym modelka straciła swoje przywileje. Jeśli będzie chciała znów zasiąść na najlepszych miejscach, będzie musiała liczyć się ze sporym wydatkiem. Oczywiście o ile będzie miała taką możliwość, gdyż ubiega się o nie wiele osób, a część z nich zajmują zaproszeni celebryci.

Przedstawiciele Ratajkowski odmówili komentarza w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji pagesix.com ona i Shayk przedwcześnie opuściły mecz ze względu na sytuację związaną z opieką nad dziećmi. Jednocześnie dostrzeżono, że niespiesznie opuszczały halę, a nawet poświęciły trochę czasu na zdjęcia z fanami.