Kompromitacja prezesa polskiego klubu. W końcu przemówił

Spotkanie Anwilu Włocławek ze Stalą Ostrów Wielkopolski było hitem minionej kolejki w Orlen Basket Lidze, bo Anwil był niepokonany od początku sezonu i przed starciem ze Stalą, jednym ze swoich głównych rywali, miał bilans 11-0. Na parkiecie nie brakowało zwrotów akcji, a ostatecznie triumfował Anwil 97:86, dzięki czemu umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli.

Emocje udzieliły się nie tylko kibicom, ale także jednemu z działaczy. Wiceprezes Stali Grzegorz Ardeli został bohaterem nagrania, które zdobyło w internecie dużą popularność. Ale pewnie nie o taką popularność chodziło Ardelemu, który na filmiku ma duży kłopot z zachowaniem równowagi, a w dodatku prowokuje kibiców Anwilu. A ci odpłacili mu gwizdami i wyzwiskami.

"Zataczający się na meczu działacz to nie folklor - to kompromitacja i wstyd dla klubu z Ostrowa. To, co stało się na meczu Anwil - Stal zasługuje na potępienie. Stawia PLK w złym świetle. Mam nadzieję, że władze ligi w stanowczy sposób odniosą się do tej sytuacji" - napisał po spotkaniu Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.

Ardeli odniósł się do sprawy na Twitterze

"W związku z incydentami, które miały miejsce podczas sobotniego meczu we Włocławku, pragnę złożyć publiczne przeprosiny wszystkim za zaistniałą sytuację. Moje postępowanie nie było właściwe, i szczerze żałuję. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Z pokorą przyjmuje karę finansową nałożoną przez Zarząd Klubu. Zapewniam, że podobne zdarzenia nie powtórzą się" - napisał na Twitterze.