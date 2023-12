Szalony mecz w polskiej lidze zakończył się wariackim rzutem. Historyczny wyczyn [WIDEO]

Choć MKS Dąbrowa Górnicza plasuje się wyżej w tabeli i był faworytem starcia z Muszynianką Domelo Sokół Łańcut, to do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Ponadto w spotkaniu doszło do niebywałego wyczynu jednego z graczy z Dąbrowy, który popisał się swoim drugim w krótkim czasie i 15. w ogóle w historii polskiej ligi triple-double.

3 https://twitter.com/kosmazatorski/status/1735730173088018834/https://twitter.com/MKSDG_Kosz/status/1735733267196772687 Otwórz galerię Na Gazeta.pl