Co za katastrofa Sochana i San Antonio Spurs! Nie widać końca [WIDEO]

San Antonio Spurs od wielu tygodni są w głębokim dołku. Niedawny mecz z Houston Rockets (82:93) był dla nich 17. z rzędu przegranym w NBA, co jest najgorszym wynikiem w ich historii. W dodatku nie zapowiadało się, że szybko przerwą tę serię - ich kolejnymi rywalami byli Los Angeles Lakers, podbudowani niedawnym triumfem w NBA In-Season Tournament.

Porażka San Antonio Spurs z Los Angeles Lakers. Jeremy Sochan niezbyt widoczny

Lakers musieli sobie radzić bez LeBrona Jamesa, który zmaga się z urazem łydki. Mimo to dosyć szybko objęli prowadzenie, a potem sukcesywnie powiększali przewagę. Na koniec pierwszej kwarty wynosiła ona osiem punktów, po drugiej kwarcie zwiększyła się do 13 pkt, a po trzeciej do 18 pkt.

Na początku ostatniej części gry Lakers mieli nawet 20 pkt przewagi. Mimo to Spurs nie poddali się i zaczęli odrabiać straty. Na 22 sekundy przed końcem meczu tracili do nich tylko punkt, ale w decydujących momentach to rywale byli skuteczniejsi i zwyciężyli 122:119. W zespole z San Antonio blisko 30 minut rozegrał Jeremy Sochan, lecz niespecjalnie się wyróżniał. Trafił tylko dwa z dziewięciu rzutów z gry (w tym jeden za trzy), miał też osiem zbiórek i pięć asyst. Liderem Spurs w tym spotkaniu był Victor Wembanyama (30 pkt, 13 zbiórek, sześć bloków), choć i on był nieco w cieniu Anthony'ego Davisa (37 pkt, 10 zbiórek).

Jeremy Sochan i San Antonio Spurs znów przegrali. "Bogowie koszykówki nie byliby zadowoleni"

Po meczu z Lakersami wstydliwa seria porażek Spurs wydłużyła się do 18. Rozczarowania rezultatem nie krył ich trener Gregg Popovich. - Byliśmy niedbali i staraliśmy się działać za szybko. W pierwszej połowie nie zrobiliśmy niczego, z czego bogowie koszykówki byliby zadowoleni. W drugiej części podjęliśmy rywalizację i dążyliśmy do zwycięstwa. Cieszę się z tego powodu - powiedział. Jego zespół czeka na wygraną od 3 listopada i meczu z Phoenix Suns (132:121).

O przerwanie złej passy Spurs powalczą w nocy z piątku na sobotę, gdy ponownie zmierzą się z Lakers. Obecnie mają bilans 3-20 i zajmują ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej. W całej NBA gorsi od nich są wyłącznie Detroit Pistons (2-22).