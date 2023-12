LA Lakers przeszli do historii! LeBron James oszukuje czas [WIDEO]

Władze NBA wprowadziły w życie pomysł rozgrywania pucharu, by zwiększyć prestiż sezonu zasadniczego. Pierwszą edycję rozpoczęto niedługo po starcie rozgrywek 2023/24 i w nocy z soboty 9 na niedzielę 10 grudnia obył się finał. Spotkały się w nim zespoły Los Angeles Lakers i Indiana Pacers, a lepsi okazali się "Jeziorowcy" z LeBronem Jamesem na czele.

Los Angeles Lakers z historycznym Pucharem NBA. LeBron James uniósł kolejne trofeum

Lakers w drodze do finału nie przegrali ani jednego spotkania, więc do starcia z Indiana Pacers podchodzili jako zdecydowani faworyci. Jednak zespołu z gwiazdą Tyresem Haliburtonem nie można było spisywać na straty, ponieważ po drodze ogrywał on m.in. Boston Celtics i Milwaukee Bucks.

W decydującym starciu w Las Vegas lepsi okazali się jednak zawodnicy z Los Angeles. Każdą z kwart spotkania kończyli na prowadzeniu i utrzymywali spokojną przewagę. Gigantyczną zasługę w tym miały ich gwiazdy - Anthony Davis, Austin Reaves i LeBron James. Pierwszy rzucił aż 41 punktów i dołożył do tego 20 zbiórek oraz pięć asyst. Z kolei Reaves miał 28 punktów, a James 24 i dołożył do tego 11 zbiórek, notując double-double. Kroku nie dotrzymał im osamotniony Haliburton, który zdobył 20 punktów i 11 zbiórek.

Finalnie Lakers wygrali starcie 123:109, a LeBron James uniósł już kolejne trofeum w karierze. Czterokrotny mistrz i najlepszy strzelec w historii ligi jako pierwszy wygrał NBA In-Season Tournament. Tym samym znów pokazał, że jest wielki i oszukuje czas tuż przed 39. urodzinami, które obchodzi 30 grudnia.

- Stworzyliśmy historię. Za każdym razem, gdy znajdziesz się po właściwej stronie historii, bierzesz ją - przyznał tuż po meczu LeBron James, cytowany przez oficjalną stronę NBA. W jego CV pierwszy puchar NBA dołącza do czterech mistrzostw, czterech MVP sezonu zasadniczego oraz 19 występów w meczach w meczach NBA All-Star.