Kosmiczny mecz Sochana w NBA. Nowy rekord [WIDEO]

Jeremy Sochan rozegrał fenomenalny mecz w NBA. W rywalizacji z Atlantą Hawks ustanowił nowy rekord kariery pod względem liczby zdobytych punktów. Trafiał niemal z każdej pozycji, dzięki czemu miał niezwykle imponującą skuteczność, wynoszącą ponad 85 procent. Mimo to nie może być do końca zadowolony, gdyż San Antonio Spurs przegrali 135:137. To dla nich 13. z rzędu porażka, są jedną z najgorszych drużyn w całej lidze.

