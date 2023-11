Skandal wstrząsnął NBA. Koszykarzowi grozi 15 lat więzienia za to, co zrobił

Josh Giddey jest australijskim koszykarzem, który na co dzień występuje w Oklahoma City Thunder w NBA. To bardzo utalentowany zawodnik, który w przeszłości czterokrotnie został najlepszym debiutantem miesiąca ligi. Jest także najmłodszym koszykarzem w historii NBA, który zanotował tripple-double. W wieku 19 lat zdobył 17 punktów, 14 asyst i 13 zbiórek w meczu z Dallas Mavericks. Teraz jednak wpadł w poważne tarapaty.

Poważne problemy Josha Giddeya. Miał współżyć z nieletnią

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania Giddeya z rzekomo nieletnią dziewczyną. Zdaniem mediów mowa o licealistce, która ma około 15 lat. Na wspomnianych fotografiach przechwala się, że uprawiała seks z Giddeyem. Na innym materiale wideo 21-letni koszykarz nazywa ją "swoją dziewczyną" i zwraca się do jej brata, życząc mu powodzenia w nadchodzącym meczu. Pojawiły się także zdjęcia, na których para stoi nago pod prysznicem. "To obrzydliwe i ten człowiek powinien zostać ukarany. Nie możemy pozwolić, żeby to dłużej schodziło na dalszy plan. To trzeba zobaczyć. Dziewczyna jest uczennicą liceum" - napisał użytkownik, który opublikował materiały.

Obecnie zarówno Giddey jak i Oklahoma City Thunder nie odnieśli się do tej sprawy. Nie wiadomo również, z którego roku pochodzą opublikowane nagrania. Jeśli jednak doniesienia te okażą się prawdziwe, Giddeya czekają poważne konsekwencje. W stanie Oklahoma wiek legalnego współżycia seksualnego wynosi 16 lat. Zgodnie z prawem można oskarżyć o gwałt drugiego stopnia, jeśli doszło do dobrowolnego stosunku płciowego pomiędzy nieletnim w wieku 14 lub 15 lat a osobą w wieku powyżej 18 lat. Grozi za to nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Oklahoma City Thunder dobrze radzi sobie w bieżącym sezonie NBA. Po 15 meczach ma na koncie 11 zwycięstw i zajmuje drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Giddey średnio na mecz zdobywa 12,3 punktu, 5,7 zbiórki i 4,5 asysty.