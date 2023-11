Perełka za 115 milionów rośnie w oczach. Przełom dla polskiego miasta!

Koszykarki AZS AJP Gorzów Wielkopolski bardzo dobrze rozpoczęły obecny sezon Basket Ligi. Nie dość, że wygrały pięć z sześciu dotychczasowych spotkań, to zajmują pozycję lidera tabeli. Mało tego, solidnie radzą sobie również w rozgrywkach EuroCup. Mimo że zostały ostatnio rozbite przez Uni Girona (68:94), to była to ich dopiero druga porażka w piątym meczu. Jak się okazuje, już niedługo będą mogły wreszcie wystąpić na własnej hali.

Wiemy, kiedy zostanie otwarta Arena Gorzów. Wydano na nią kosmiczne pieniądze

Budowa Areny Gorzów rozpoczęła się w styczniu 2021 roku i pierwotnie zakładano, że potrwa dwa lata, a jej łączny koszt wyniesie 89 mln 157 tys. zł. Tak się jednak nie stało, ponieważ nie dość, że prace zostały przesunięte o prawie rok, to jak podaje portal Gorzów Wielkopolski Nasze Miasto, hala będzie kosztować ok. 115 mln zł.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał w poniedziałek na Twitterze urzędnik miasta Jacek Gumowski. "Hala widowiskowo-sportowa w Gorzowie już 9 grudnia otwiera swoje drzwi dla klientów. Obiekt, na który czekało wielu. Hala z dwoma boiskami, z podziemnym parkingiem dla busów, z parkietem rodem z NBA" - poinformował na Twitterze.

Obiekt powstał niedaleko Centrum Sporotow-Rehabilitacyjnego "Słowianka", która przez pierwszy rok będzie rzekomo jego menadżerem. Arena jest przeznaczona przede wszystkim do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę czy futsal. Portal gorzowianin.com przekazał, że właśnie eliminacje do mistrzostw świata w tej dyscyplinie zostaną na niej rozegrane w przyszłym roku.

Jej centralnym miejscem jest hala z parkietem z klonu kanadyjskiego, na którym grają koszykarze NBA. Posiada również zawieszony pod sufitem efektowny telebim, a ponadto 5026 miejsc siedzących usytuowanych z trzech stron boiska. Czwarta część jest zarezerwowana dla sceny, którą podczas wydarzeń sportowych będzie można po prostu zamknąć.

Oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się w weekend 8-10 grudnia. Uwiecznione zostanie przez show świetlne połączone z występem Cyrku Juremix oraz widowiskiem Ocelot Foundation przy akompaniamencie gorzowskiego zespołu Zalewski Band.

I choć pierwotnie zapowiadano, że pierwszym sportowym wydarzeniem na nowej hali będzie spotkanie AZS AJP, które 16 grudnia ma zmierzyć się z zespołem z Polkowic, to nieoczekiwanie może stać się inaczej. Gazeta Lubuska poinformowała, że o ten termin starają się również szczypiorniści Stali.