Kolejna afera alkoholowa, ale tym razem nie chodzi o pijaństwo. Polski klub się tłumaczy

AZS AJP Gorzów Wielkopolski radzi sobie przyzwoicie w obecnym sezonie Basket Ligi Kobiet. Po sześciu meczach ma 11 punktów na koncie i przewodzi stawce. W ostatnich godzinach o zespole zrobiło się głośno, ale nie ze względów sportowych. Spore kontrowersje wzbudziła działalność klubu w ramach współpracy sponsorskiej.

Koszykarki AZS AJP Gorzów Wielkopolski wywołały spore kontrowersje. Odwiedziły sponsora i pochwaliły się tym w mediach społecznościowych. Fani zaskoczeni

W poniedziałek 20 listopada na oficjalnym profilu gorzowskiej drużyny na Facebooku zamieszczono relację z odwiedzin Lubuskiego Muzeum Browarnictwa w Witnicy, które jednocześnie jest sponsorem zespołu. Napisano kilka słów o działalności i historii przedsiębiorstwa. Dodatkowo udostępniono zdjęcia koszykarek m.in. z piwem w dłoniach. W ten sposób klub chciał również zachęcić kibiców do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez producenta napojów wysokoprocentowych.

"Pierwsza osoba, która w komentarzu napisze, ile rodzajów piwa w sprzedaży ma Browar Witnica S.A., otrzyma od naszego sponsora BOX NIESPODZIANKĘ oraz podwójne zaproszenie na mecz EuroCup Women - InvestInTheWest Enea Gorzów - T71 Diddeleng!" - czytamy. Na koniec zachęcono jeszcze do odwiedzania browaru.

I choć akcja wzbudziła zainteresowanie użytkowników i ci wzięli udział w zabawie, to jeden z nich zwrócił uwagę drużynie koszykarskiej. Miał pewne zastrzeżenia co do promowania tego typu produktów. "Sportsmenki reklamujące alkohol? Co na to ustawa o wychowaniu w trzeźwości?" - pisał.

Klub odpowiada na zarzuty kibica. "Nie reklamujemy alkoholu"

Na odpowiedź gorzowskiej ekipy nie trzeba było długo czekać. Klub nie miał sobie nic do zarzucenia. "Nie reklamujemy alkoholu. Pokazujemy tradycje regionu, takim, jakim jest browarnictwo. Kwas chlebowy, czy podpiwek Lubuski to naturalne produkty naszego regionu. Warto odwiedzić muzeum i zobaczyć różne ciekawostki z regionu, polecamy. Wodę lubuską też polecamy" - podkreślono.

Wątpliwości co do promowania alkoholu przez koszykarki miał również Kamil Siałkowski z Gazety.pl. "Sportowcy reklamują alkohol? Nagrodą w konkursie jest piwko? Czy to normalne?" - zastanawiał się na X (dawniej Twitter).

W kolejnym meczu koszykarki AZS AJP Gorzów Wielkopolski zmierzą się z AZS UMCS Lublin. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 3 grudnia na godzinę 18:00. Faworytem będzie lubuska drużyna. Przeciwniczki zajmują szóste miejsce w tabeli (8 punktów).

