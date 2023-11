Dramat gwiazdora NBA na środku ulicy. Sezon życia zamienił na szpital

Kelly Oubre Jr zaliczył bardzo udany start sezonu w Philadelphii 76ers. Co prawda był rezerwowym, ale wchodząc z ławki, zawsze dawał wiele drużynie - w pierwszych pięciu meczach zdobywał średnio 21 punktów przy skuteczności 53,6 proc. z gry (w aż 44,8 proc. za trzy). Po niedawnych zmianach w zespole (m.in. odejście Jamesa Hardena) wskoczył nawet do wyjściowego składu, lecz teraz czeka go dłuższa przerwa od gry.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gorzej już być nie może". Drużyna Sochana odbije się od dna? Eksperci nie mają wątpliwości

Kelly Oubre Jr potrącony przez pojazd. Był hospitalizowany, czeka go dłuższa przerwa

Adrian Wojnarowski, dziennikarz ESPN, poinformował, że koszykarz brał udział w wypadku drogowym. Doszło do niego w sobotę wieczorem w centrum Filadelfii, niedaleko domu 27-latka. "Kelly Oubre Jr był pieszym, który został potrącony przez pojazd silnikowy w centrum Filadelfii. Obecnie przebywa na leczeniu w lokalnym szpitalu - powiedział ESPN rzecznik Sixers. Stan Oubre'a Jr. jest stabilny" - napisał na Twitterze Wojnarowski. Do hospitalizowanego koszykarza udali się przedstawiciele 76ers, w tym prezes Daryl Morey.

Niedługo później Wojnarowski przekazał, że zawodnik już wyszedł ze szpitala. Mimo to na jego powrót do gry trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. "Klub twierdzi, że straci znaczną część sezonu, ale nie całą resztę" - czytamy na espn.com. 76ers nie ujawnili, jakich dokładnie obrażeń doznał 27-latek.

Filadelfijska policja przekazała Associted Press, że do potrącenia Oubre'a Jr. doszło w sobotę około godziny 19:00 czasu lokalnego podczas przechodzenia przez ulicę Broad i Locust. W sprawie toczy się śledztwo, na razie przekazano, że po wypadku srebrny pojazd uciekł z miejsca zdarzenia.

Kelly Oubre Jr dopiero trafił do Philadelphia 76ers. Radził sobie bardzo dobrze

Oubre trafił do Philadelphia 76ers we wrześniu i podpisał roczny kontrakt. Wcześniej był zawodnikiem Charlotte Hornets, a także Golden State Warriors, Phoenix Suns i Washington Wizards. W tym sezonie dla drużyny z Filadelfii notuje średnio 16,3 punktu (skuteczność z gry 50 proc.), 5,1 zbiórki oraz 1,4 przechwytu. Również dzięki jego dobrej postawie 76ers z ośmiu pierwszych meczów wygrali aż siedem i są liderami Konferencji Wschodniej.