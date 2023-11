Co za słowa o Sochanie. Z tych ust to dużo więcej niż tylko komplement

Jeremy Sochan rozgrywa drugi sezon w NBA i dał się poznać jako zawodnik, który nie boi się nawet największych gwiazd. Świadczyć o tym mogą choćby jego zaczepne komentarze w kierunku LeBrona Jamesa czy niedawna sprzeczka z Devinem Bookerem. Jednak ligowi rywale także doceniają klasę reprezentanta Polski.

Jeremy Sochan doceniony przez zawodnika NBA. "Może być elitarnym zawodnikiem"

Niedawno w podkaście Patricka Beverleya, gracza Philadelphii 76ers, pojawił się wątek Sochana. Gdy prowadzący w nieco złośliwy sposób nawiązał do niedawnej sytuacji z Bookerem, Beverley zaczął komplementować 20-latka. - Raz na jakiś czas pojawia się supergwiazda znikąd. Gdy Kawhi Leonard pojawił się w NBA, ludzie nie sądzili, że może być gwiazdą. Sochan budzi we mnie takie odczucia, może być elitarnym zawodnikiem - powiedział.

Potem Beverley wskazał liczne atuty Polaka. - Jest cholernie twardy, to pieprzona gąbka (szybko przyswaja wiedzę - red.), jest bardzo mobilny. Ma wszystko, czego potrzeba koszykarzowi, w dodatku jest duży. Dla tego dzieciaka nie ma ograniczeń. Może radzić sobie z mniejszymi obrońcami, potrzebuje czasu, siły, powtórzeń. San Antonio Spurs wiedzą, co robią. Jest w bardzo dobrej sytuacji. Jestem niezwykle podekscytowany tym, jak może wyglądać - wyjaśnił.

Patrick Beverley o Jeremym Sochanie. Ewenement. "Ruszył na mnie dwa razy"

Gracz 76ers wyjaśnił, że wysoko ceni Sochana na podstawie tego, co widział, gdy grał przeciwko niemu. - Ruszył na mnie dwa razy. Zwykle, gdy do mnie ruszają, kończą ze skopanym tyłkiem i na tym koniec. On ruszył, zablokowałem go. Potem ruszył znowu, zaliczyłem przechwyt. Sk***iel jest szalony - podsumował.

Patrick Beverley w przeszłości występował w Houston Rockets (2013-2017), Los Angeles Clippers (2017–2021), Minnesocie Timberwolves (2021–2022), Los Angeles Lakers (2022–2023) i Chicago Bulls (2023). Raz wybrano go do najlepszej piątki obrońców NBA (2017), a dwukrotnie do drugiej najlepszej piątki obrońców ligi (2014, 2020).