Najbardziej "polski" klub w Europie. "Nawet 500 proc. planu"

- Igor Milicić? Debiutuje w lidze włoskiej, ale myślę, że na pewno jest jednym z najlepszych trenerów w lidze. Ma doświadczenie i charyzmatyczną osobowość, którymi popycha zawodników do wejścia na wyższy poziom. Może być kandydatem do nagrody trenera roku. Michał Sokołowski? Jest drugim strzelcem zespołu, świetnie rzuca z dystansu, a w obronie zapewnia równowagę i często staje naprzeciw najlepszym zawodnikom rywali – chwali Polaków z Napoli Basket Orazio Francesco Cauchi, dziennikarz BasketNews.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Wembanyama, czyli największa z młodych gwiazd światowej koszykówki

Igor Milicić i jego zespół zrobili "nawet 500 proc. planu"

Ekipa z Neapolu to najbardziej "polski" klub koszykarski w Europie. Od tego sezonu jego szkoleniowcem jest selekcjoner reprezentacji Polski - 47-letni Milicić urodził się w Chorwacji, ale karierę koszykarską, a potem trenerską zrobił w Polsce. Zadomowił się tu na początku wieku, paszport posiada od 20 lat. A jego kluczowym zawodnikiem w Neapolu jest 31-letni Sokołowski, czołowy polski koszykarz, od lat podpora kadry.

Początek sezonu obaj mają bardzo dobry – Napoli Basket pokonało już mistrza Włoch (77:68), euroligowe Armani Mediolan (77:68) i trzy zespoły, które w ostatnim sezonie grały w play-off - ekipy z Sassari (111:90), Brindisi (90:71) i Pesaro (97:77). Drużyna Polaków uległa tylko Virtusowi Bolonia i Germani Brescia, które po sześciu kolejkach mają bilans 5-1. Napoli z wynikiem 4-2 jest tuż za ścisłą czołówką.

- Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, jak zaczęliśmy sezon, biorąc pod uwagę, że wszystko w drużynie i klubie mamy nowe – zawodników, trenera, generalnego menedżera i prezesa – mówi Sport.pl Igor Milicić. - Na dodatek, kiedy zobaczyliśmy terminarz i naszych rywali na początku sezonu, to – realnie patrząc – liczyliśmy się z tym, że po siedmiu meczach możemy mieć bilans 1-6. Wszyscy – szefowie, kibice, media – rozumieli, że to się może wydarzyć, zakładaliśmy, że lepsze czasy przyjdą później. A teraz mamy bilans 4-2 i w najbliższej perspektywie mecze z zespołami w naszym zasięgu.

- Dlatego atmosfera w drużynie i w klubie jest bardzo dobra, a wokół klubu – wręcz pełna euforia. Można powiedzieć, że zrobiliśmy 200, a może nawet 500 proc. planu. Bardzo mnie to cieszy – dodaje Milicić.

Napoli Basket wygrywa i jest jednym z najfajniejszych zespołów do oglądania

Neapol nie jest koszykarską pustynią, ale kluby z tego miasta nigdy nie osiągały sukcesów – dwukrotnie sięgnęły po Puchar Włoch, a w sezonie 2006/07 Eldo Napoli grało w Eurolidze. Obecny klub, Napoli Basket, powstał w 2016 roku, do Serie A awansował dwa lata temu - w ekstraklasie zajmował 14. i 12. miejsce z wynikami 11-19 oraz 12-18. Ale klub powoli chce iść w górę. - W Neapolu dostałem trzyletnią umowę z zadaniem rozwinięcia klubu. W pierwszym roku mamy spokojnie się utrzymać, w drugim roku powalczyć o play-off, a w trzecim zaatakować miejsca, które prowadzą do europejskich pucharów – mówił przed startem sezonu Milicić. Teraz apetyty rosną i zmienia się narracja trenera. - Celem minimum przed sezonem było spokojne utrzymanie, ale ja jestem ambitnym człowiekiem i trenerem, i chcę pchać mój zespół w górę, po większe osiągnięcia.

Jakie były przedsezonowe oczekiwania w stosunku do Napoli we Włoszech? - Postęp w stosunku do poprzednich rozgrywek, tym bardziej że zatrudniono utalentowanego i doświadczonego trenera, jakim jest Milicic. Niewielu spodziewało się, że zaczną sezon tak dobrze, ale gołym okiem widać, że to lepszy zespół niż w poprzednim sezonie – mówi nam Cauchi.

- Napoli gra w szybkim tempie, jest zorientowane na atak, stara się przyspieszać grę, jak bardzo się da – drużyna często rzuca za trzy punkty, ale polega też na kończeniu akcji przy obręczy. Milicić konstruuje dobry, ofensywny system gry, dzięki niemu Napoli jest jednym z najfajniejszych zespołów do oglądania w Serie A – grają twardo, szybko, spójnie i w dobrym rytmie – dodaje w rozmowie ze Sport.pl włoski dziennikarz.

Napoli Milicicia rzeczywiście gra dynamicznie – ich tempo jest trzecim najszybszym w lidze, zespół zajmuje piąte miejsca pod względem efektywności ataku i obrony. Drużyna ma dość wąski skład, gra opiera się głównie na siedmiu graczach. - Wśród najważniejszych są Tomislav Zubcić, Tariq Owens oraz Tyler Ennis. Środkowy Zubcić ma duży wpływ na atak, zapewnia drużynie różne rozwiązania, odnajduje się na obwodzie i pod koszem. Skrzydłowy Owens jest idealnym graczem do tego systemu gry, jest bardzo atletyczny, świetnie biega po boisku, dobrze otwiera się do gry po stawianych zasłonach. Z kolei rozgrywający Ennis zapewnia równowagę i dogrywa piłki kolegom, a jednocześnie jest agresywny i energiczny, gdy rozgrywa akcje z zasłonami – analizuje Cauchi.

Michał Sokołowski jest nie do zdarcia. Imponujący czas gry

Wśród tych kluczowych graczy jest Sokołowski. Wszechstronny skrzydłowy, który ze średnią 12,5 punktu na mecz jest drugim strzelcem zespołu, a do tego ma po 4,5 zbiórki oraz 2,2 asysty. "Sokół" w sześciu meczach trafił też 13 z 24 rzutów za trzy, co daje znakomite 54,2 proc., a wyróżnia się też minutami na boisku – średnio gra po 32,5, co jest zdecydowanie najwyższym wskaźnikiem w zespole.

- W Michała wierzę, i to bardzo. On to wie i myślę, że to zaufanie go buduje – podkreśla Milicić i komplementuje koszykarza, który jest jednym z liderów prowadzonej przez niego reprezentacji Polski, a w poprzednim sezonie był jego zawodnikiem w tureckim Besiktasu Stambuł.

- Michał to jest gracz, którego mogłaby – a nawet powinna – mieć każda drużyna w Europie. Doceniam jego wkład i jestem szczęśliwy, że w drugim kolejnym klubie ludzie rozumieją, że to jest najważniejszy zawodnik w drużynie. Nie ten, co daje najwięcej punktów, nie ten, kto ma najwięcej zbiórek lub trójek. Michał scala ten zespół i jest jego najważniejszą postacią. A gra dużo, bo mamy jeden mecz w tygodniu, a on jest świetnie przygotowany do sezonu i daje radę z tymi obciążeniami. Intensywność jego gry nie spada w zależności od czasu gry.

Sokołowskiego chwali też Cauchi. - On był pierwszym graczem, którego Milicić chciał sprowadzić do zespołu, bardzo zależało mu na tym, by mieć zawodnika "sklejającego" zespół, grającego z oddaniem w obronie, ale też koszykarza kreującego akcje w ataku. To był dobry transfer także dlatego, że Sokołowski zna włoską ligę, występował poprzednio w Treviso. W zespole, który w ataku stara się podkręcać tempo, dobrze mieć gracza mogącego zagrać w nieco bardziej cierpliwy sposób i egzekwować zagrywki w trochę wolniejszym tempie – mówi włoski dziennikarz.

Nowe porządki Igora Milicicia. Wywrócili wszystko do góry nogami

- Jeśli chodzi o styl, to nie gramy jeszcze tak, jakbym chciał, wciąż są niedoskonałości w egzekwowaniu meczowego planu. Ale kierunek, w którym idziemy, jest taki, jak zakładałem – ocenia Milicić. - Mamy szybko biegającego środkowego, na każdej pozycji mamy zawodników zdolnych trafiać z dystansu, staramy się kreować pozycje na obwodzie. Gramy ofensywnie i tak, jak się spodziewałem przed sezonem, kiedy kompletowaliśmy skład. Poruszaliśmy się w określonych realiach finansowych, ale wierzymy w zespół, który mamy. Może brakuje nam trochę fizyczności w obronie, przynajmniej w porównaniu do moich poprzednich zespołów, ale na razie idzie nam dobrze, w meczach, które wygraliśmy, mieliśmy wysoką przewagę.

Ale praca z zespołem nie jest jedynym wyzwaniem dla Milicicia. - Dzięki temu, że osiągamy dobre wyniki, jest nam dużo łatwiej wprowadzać zmiany, które robimy – ja, hiszpański menedżer Pedro Llombart czy prezes Alessandro Dalla Salda. Wszyscy w klubie je widzą, dostrzegają je także kibice czy sponsorzy. Świetne jest to, że na naszych meczach zaczyna być pełna hala, że bilety na kolejne spotkania wyprzedawane są z wyprzedzeniem. To ważna rzecz, dzięki której zespół wierzy w to, co robimy.

- Szczerze mówiąc, to warunki do pracy w Polsce są lepsze niż we Włoszech, ale my w klubie wywróciliśmy na początku sezonu wszystko do góry nogami i jest u nas coraz lepiej pod każdym względem – dostępności hali, wyposażenia treningowego, sprzętu wideo, wygodnego autokaru itd. – opowiada Milicić. - Trenujemy raz dziennie, to są kompleksowe zajęcia, na których mamy trening koszykarski, siłownię, wideo, zajęcia rzutowe. Jesteśmy w trakcie końcowej realizacji projektu, w którym zawodnicy będą przyjeżdżać do klubu na 5-6 godzin i spędzać tu czas także poza treningiem. Będą mieć specjalne pomieszczenie z telewizorem, playstation, bilardem, stołem do ping ponga, gdzie będą mogli się zrelaksować, przed zajęciami będzie serwowany pełnowartościowy posiłek. Pracujemy długo, ale nikt nie czuje, że siedzi w hali lub w klubie za karę.

Polski trener na stażu u Igora Milicicia

W głosie Milicicia słychać dużo entuzjazmu i werwy. Po sukcesach w Polsce z Anwilem Włocławek i Stalą Ostrów Wlkp., z którymi wywalczył w sumie trzy mistrzostwa Polski, po czwartym miejscu z reprezentacją na EuroBaskecie, doświadczony trener chce zbudować klasową drużynę we Włoszech. Nie zapominając o Polsce. - Cieszę się, że dobrze zaczęliśmy sezon, że się o nas mówi, że jesteśmy najbardziej "polskim" zespołem w Europie. Chcemy, żeby nasze osiągnięcia – moje i Michała – otwierały drzwi kolejnym polskim trenerom i zawodnikom do pracy i gry w Europie – mówi trener, który przed sezonem zaprosił na kilkudniowe treningi z Napoli wracającego do gry po chorobie Jakuba Schenka.

- Ostatnio odwiedził mnie natomiast jeden z polskich trenerów, Marek Zapałowski, który przez tydzień uczestniczył w treningach, był w szatni podczas meczów, obserwował funkcjonowanie drużyny i klubu. I o to chodzi, bo to wszystko dzieje się z korzyścią dla polskiej koszykówki – podkreśla Milicić.

Ale na razie te korzyści mają dotyczyć koszykówki neapolitańskiej. - Sądzę, że Napoli ma potencjał ku temu, by zagrać w play-off. Mogą skorzystać na tym, że zespoły, które zwykle są w ósemce, na początku sezonu mają problemy. Jeśli utrzymają obecny poziom gry, to zdecydowanie widzę ich w ósemce, która w lutym zagra w turnieju o Puchar Włoch. Powinni znaleźć się też w play-off – kończy ocenę drużyny Milicicia Cauchi.