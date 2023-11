Nie żyje mistrz olimpijski. Był idolem Jordana. "Jesteśmy załamani"

Smutne wieści dochodzą do nas ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł były koszykarz i wieloletni zawodnik Phoenix Suns Walter Davis. Miał 69 lat. O śmierci sportowca poinformował Uniwersytet Karoliny Północnej, który dodał, że zmarł z przyczyn naturalnych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gorzej już być nie może". Drużyna Sochana odbije się od dna? Eksperci nie mają wątpliwości

Walter Davis nie żyje. Był mistrzem olimpijskim

Davis dał się poznać szerszej publiczności podczas igrzysk olimpijskich w 1976 roku. Był wówczas członkiem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, które sięgnęły po złoty medal. Rok później trafił do NBA, kiedy to Phoenix Suns wybrało go w drafcie. W sezonie 1977/1978 został wybrany debiutantem roku. Łącznie spędził w tej drużynie 11 lat. Sześciokrotnie był wybierany do Meczu Gwiazd NBA, a jego rekordowa średnia punktów na mecz wynosiła 24,2. Po odejściu z Phoenix Suns grał w Denver Nuggets i Portland Trail Blazers. Karierę zakończył w 1992 roku.

Phoenix Suns jest bardzo poruszone śmiercią Davisa i pożegnało go w mediach społecznościowych. "Jesteśmy załamani śmiercią legendy Suns Waltera Davisa, najlepszego strzelca wszech czasów drużyny i członka naszego Ring of Honor. "Sweet D" był jednym z najlepszych, którego płynny styl gry i "aksamitny dotyk" zdobyły uznanie pokoleń naszych fanów. Na zawsze pozostanie członkiem naszej rodziny i społeczności Phoenix Suns. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi w tym trudnym czasie" - czytamy w komunikacie. Klub zastrzegł jego koszulkę z numerem sześć w 1994 roku.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Davis był jednym z idoli legendarnego Michaela Jordana. - Najlepszy zawodnik, przeciwko któremu grałem? Musi to być Walter Davis. Był wybitnym koszykarzem - powiedział podczas debiutanckiego sezonu. Ponadto chciał Davisa w Chicago Bulls i krytykował działaczy za to, że ostatecznie go nie ściągnęli.