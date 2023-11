Co za wyczyn LeBrona Jamesa! Tylko on mógł tego dokonać. Kosmita [WIDEO]

Los Angeles Lakers rozpoczęli sezon 2023/24 od dwóch wygranych i dwóch porażek i z takim bilansem przystępowali do meczu derbowego z Los Angeles Clippers. Ich rywale mieli na koncie trzy wygrane i jedną porażkę, a do tego walczyli o przedłużenie kapitalnej passy wygranych w derbach. Tym razem nie udało im się wygrać, a duży wkład w to miał kapitalny LeBron James.

REKLAMA

Zobacz wideo Jurij Gladyr przed superpucharem Polski: Ludzie widzą, że siatkówka daje dużo funu

Lakers przerwali fatalną passę z Clippers w derbach Los Angeles. LeBron James z kolejnym rekordem

Ostatnie 11 starć pomiędzy tymi zespołami zakończyło się wygraną Clippers. Poprzednia wygrana Lakers z sąsiadami z "Miasta Aniołów" miała miejsce w lipcu 2020 roku i była dość skromna. Tamten mecz zakończył się wynikiem 103:101, a aż 34 punkty zdobył wtedy Anthony Davis. LeBron James rzucił zaledwie 11 "oczek" i po fatalnej serii miał coś do udowodnienia.

James w czwartkowym starciu wspinał się na wyżyny koszykarskich umiejętności. Jego drużyna do przerwy przegrywała 48:61 i dopiero pod koniec trzeciej kwarty wyszła na prowadzenie 87:85. W Clippers kapitalnie grali Paul George i Kawhi Leonard, co w połączeniu ze świetnym występem LeBrona i wspomnianego Davisa, doprowadziło do remisu 117:117 po regulaminowym czasie gry. W dogrywce to Lakers okazali się lepsi i wygrali 130:125.

Najlepszym zawodnikiem zwycięskiej drużyny był oczywiście James, który zdobył 35 punktów, miał 12 zbiórek i siedem asyst. To historyczny wyczyn 38-latka, ponieważ został właśnie pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który zanotował występ z co najmniej 35 punktami w swoim 21. sezonie gry w lidze.

Czterokrotny MVP sezonu zasadniczego NBA był najlepszy w Lakers, ale nie zdobył najwięcej punktów ze wszystkich na parkiecie. Takim samym wynikiem może pochwalić się Paul George, który dołożył sześć zbiórek i asystę, a 38 punktów, sześć zbiórek i pięć asyst miał Kawhi Leonard.

LeBron James rozgrywa już ostatnie sezony w długiej i pełnej sukcesów karierze. Legendarny zawodnik czterokrotnie wygrywał NBA, a w lutym 2023 roku został najlepszym strzelcem w historii ligi. Pobił rekord Kareema Abdula-Jabbara, który zdobył aż 38 387 punktów. Teraz LeBron James śrubuje ten wynik i jak widać, nie ma zamiaru się zatrzymać.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kolejny mecz Los Angeles Lakers zagrają w nocy z soboty na niedzielę 5 listopada o godzinie północy. Ich rywalami będą koszykarze Orlando Magic. Na razie zespół LeBrona Jamesa zajmuje siódme miejsce w Konferencji Zachodniej.