Rekordowy popis w NBA. 27 lat czekania po Jordanie i koniec! [WIDEO]

Chicago Bulls rozpoczęli sezon NBA od porażki 104:124 z Oklahoma City Thunder i wygranej 104:103 po dogrywce z Toronto Raptors. Drużyna nie jest w najlepszej formie, dlatego też nie była faworytem w starciu z Detroit Pistons. Dodatkowo pod znakiem zapytania stał występ Zacha LaVine'a, ale ostatecznie rozgrywający zagrał i był najjaśniejszym punktem w ekipie z Chicago.

Zach LaVine jak Michael Jordan. Nowy rekord zawodnika Chicago Bulls

Przed sezonem media rozpisywały się na temat ewentualnego transferu Zacha LaVine'a, który miałby wreszcie trafić do zespołu z mistrzowskimi ambicjami. Finalnie rozgrywający został w Bulls i zaczął rozgrywki od ośmiu punktów w meczu z Thunder i 16 w starciu z Raptors. Z powodu urazu mógł opuścić rywalizację z Pistons, ale zagrał i to kapitalnie.

W trakcie spotkania LaVine rządził na parkiecie i był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem. Trafił 19 na 33 rzutów z pola, z czego aż 7 na 13 to rzuty za trzy punkty. Ponadto dołożył sześć "oczek" z rzutów wolnych, jedną zbiórkę w ataku i trzy w obronie. Złożyło się to na 51 punktów i cztery zbiórki, co jest najlepszym wynikiem strzeleckim tego zawodnika w karierze. Do tej pory jego najwyższą zdobyczą było 50 punktów w meczu z Atlanta Hawks we wrześniu 2021 roku.

Zach LaVine nie tylko pobił swój osobisty rekord, ale jako pierwszy od czasów legendarnej epoki Chicago Bulls zdobył co najmniej 50 punktów, nie notując ani jednej asysty w meczu. Ostatni taki wyczyn w barwach "Byków" zanotował Michael Jordan w meczu z Miami Heat w 1996 roku. Jeden z najlepszych koszykarzy w historii wtedy zdobył 50 punktów i zaliczył cztery zbiórki.

Jeśli chodzi zaś o NBA, ostatni takim wynikiem może pochwalić się Klay Thompson, który w 2018 roku przeciwko właśnie Chicago Bulls zanotował 52 punkty bez asysty i trafił aż 14 rzutów za trzy punkty. Jego Golden State Warriors wygrali wtedy 149:124.

Kapitalny wynik punktowy Zacha LaVine'a nie uchronił Chicago Bulls przed porażką 102:118 z Detroit Pistons. Drużyna z Illinois zajmuje 13. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej i kolejny mecz zagra w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu przeciwko Indiana Pacers.