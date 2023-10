Sceny w NBA! "Brak słów na to co chłop wyrabia" [WIDEO]

W nocy z wtorku 24 na środę 25 października czasu polskiego ruszył kolejny sezon NBA. Znakomity start zanotował Nikola Jović, MVP finału w poprzednim sezonie, który zanotował triple-double: miał 29 punktów, 13 zbiórek i 11 asyst. San Antonio Spurs rozpoczęło sezon od porażki 119:126 z Dallas Mavericks, a potem pokonało 126:122 Houston Rockets po dogrywce. Debiut Victora Wembanyamy mógł być dla kibiców nieco rozczarowujący, bo nowa gwiazda NBA zaczęła się rozkręcać dopiero w czwartej kwarcie meczu przeciwko Mavericks. Z solidnej strony w obu meczach pokazał się Jeremy Sochan.

Co za końcówka Doncicia. Cztery trójki w końcówce. "Jest tak wyjątkowym graczem"

Nowy sezon od dwóch zwycięstw rozpoczęło Dallas Mavericks, które po pokonaniu Spurs mierzyło się u siebie z Brooklyn Nets. Po braku awansu do play-offów w poprzednich rozgrywkach do pracy wziął się m.in. Luka Doncić. Słoweniec zagrał kapitalne spotkanie, w którym poza zdobyciem 49 punktów zanotował dziesięć zbiórek, siedem asyst, a dodatkowo miał 64 proc. skuteczności w rzutach z pola (16/25), w tym 64,3 proc. w rzutach za trzy (9/14). Łącznie na parkiecie spędził 36 minut. Finalnie zespół ze stanu Teksas ograł 125:120 Nets.

Doncić szczególnie zachwycił w czwartej kwarcie, gdy trafił cztery razy z rzędu z linii 7,24 m. Szczególnie pięknej urody był jego rzut na 26 sekund przed końcem, gdy rzucił piłkę jedną ręką, ta odbiła się od tablicy, a potem wpadła do kosza. - Po to ćwiczę na treningu takie rzuty o tablicę - opowiadał Słoweniec tuż po zakończeniu spotkania. - Przez to, że Doncić potrafi tak rzucać w kluczowych momentach, jest tak wyjątkowym graczem - stwierdził na pomeczowej konferencji Jacque Vaughn, trener Nets.

"Luka Doncić zaliczył właśnie jeden z tych meczów, które trzeba zapamiętać na długo przed głosowaniem na MVP sezonu zasadniczego. Te cztery trafione 'trójki' były absurdalne, każda z nich kryta przez innego gracza. Wyrwał Nets zwycięstwo z rąk" - pisze Kevin O'Connor, współtwórca podcastu "NBA Draft Show". "Brak słów na to co chłop wyrabia" - dodaje Łukasz Szwonder, twórca kanału "Keepthebeat", koszykarski ekspert.

Kolejnym rywalem Dallas Mavericks będzie Memphis Grizzlies, które zaczęło sezon od porażek 104:111 z New Orleans Pelicans i 104:108 z Denver Nuggets. To spotkanie odbędzie się w nocy z poniedziałku 30 na wtorek 31 października o godz. 01:00 czasu polskiego.